La llamativa "maldición inglesa" que la Selección argentina no pudo superar en la final del Mundial 2026

Las maldiciones siempre encuentran un lugar en el fútbol, y en cada Mundial eso se potencia. Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final , tomó fuerza una llamativa tendencia que se hizo presente por tercera edición consecutiva: la ahora denominada "maldición inglesa".

Esta historia nació después de Rusia 2018 y tiene un patrón muy específico. En los últimos tres Mundiales, las tres selecciones que eliminaron a Inglaterra lo hicieron con un marcador de 2-1 y llegaron a la final de la Copa del Mundo, pero ninguna logró levantar el trofeo.

El primer caso fue el de Croacia. En las semifinales de Rusia 2018, el equipo balcánico venció 2-1 a los británicos en el alargue y avanzó al partido decisivo. Sin embargo, allí cayó por 4-2 frente a Francia y se quedó con las manos vacías.

Cuatro años después, en Qatar 2022, la historia volvió a repetirse. Francia derrotó 2-1 a Inglaterra , esta vez en los cuartos de final (Harry Kane tuvo dos penales, convirtió el primero pero cerca del final erró el que hubiera sido el del 2-2), y llegó a a su segunda final consecutiva. En Lusail se encontró con Argentina : fue empate 3-3 en una definición icónica que terminó coronando a la Scaloneta por penales.

Ya en el Mundial 2026 , la maldición se cumplió con el triunfo por 2-1 de la Albiceleste ante Los Tres Leones en las semifinales, para luego caer derrotada ante España en Nueva Jersey.

El Topo Gigio de Enzo Fernández tras su golazo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: @Argentina

Claro está, para los buscadores de patrones mundialistas este maleficio es nuevo, ya que en el Mundial 2002 Inglaterra cayó 2-1 con Brasil en cuartos de final y la Verdeamarela luego levantó la Copa al vencer 2-0 a Alemania en la final. Y más atrás, en México 86, fue Argentina la que le ganó 2-1 en cuartos con los dos inolvidables goles de Maradona, para luego dar la vuelta olímpica en el Azteca ante Alemania.

El otro patrón que se repite y que ¿anticipa un cruce Mundial 2030?

Como si fuera poco, hay otro patrón todavía más llamativo desde 2018: el campeón de una edición, en el siguiente Mundial eliminó a Inglaterra y luego perdió la final. Francia conquistó Rusia, dejó afuera a los ingleses en Qatar 2022 y cayó en la definición ante Argentina. Después, la Albiceleste, campeona en 2022, eliminó a Inglaterra en 2026 y perdió el título frente a España.

Si la secuencia continúa, el próximo afectado podría ser justamente el seleccionado de Luis de la Fuente: España debería dejar afuera a Inglaterra y luego caer en la final del Mundial 2030. ¿Se dará el cruce? Habrá que esperar cuatro años para saberlo...