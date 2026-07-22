La tajante respuesta del cuerpo técnico de la Selección argentina sobre las teorías conspirativas tras la final

Uno de los asistentes de Lionel Scaloni salió al cruce de las versiones que circularon en redes sociales y defendió al plantel de la Selección argentina.

Uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni rompió el silencio y fue tajante sobre las teorías que surgieron tras la final del Mundial.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 abrió la puerta a numerosas teorías y especulaciones sobre lo ocurrido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Desde supuestos conflictos internos hasta interpretaciones sobre el comportamiento de los jugadores antes del partido, distintas versiones comenzaron a multiplicarse en redes sociales durante las últimas horas.

Frente a ese escenario, Roberto Ayala fue contundente y rechazó de plano cualquier sospecha. El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni aseguró que no existió ninguna situación extraña en la previa ni durante la definición de la Copa del Mundo. “Son cosas que escuchamos y decimos ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’. Porque no ha pasado nada de eso, al contrario”, afirmó.

Ayala fue tajante sobre las teorías que surgieron tras la final del Mundial ROBERTO AYALA HABLÓ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026



Roberto "Ratón" Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, se refirió a las versiones y teorías que surgieron tras la final del Mundial 2026.



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YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/YOwKkRovma — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) July 22, 2026 El exdefensor también destacó el nivel mostrado por el seleccionado español y consideró que la explicación del resultado pasa exclusivamente por cuestiones futbolísticas. "Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma", sostuvo en declaraciones a Esports Migdia, programa español de Valencia Capital Radio.

Las declaraciones de Ayala se suman a las que había realizado Scaloni tras el regreso de la delegación al país. Consultado por algunas de las versiones que circularon luego de la final, el entrenador respondió con firmeza y evitó alimentar cualquier polémica. "No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís", expresó.