Con solo dos jugadores de la Selección argentina, la FIFA eligió el equipo ideal del Mundial 2026

Pese a que la Selección argentina llegó hasta la final, solo dos futbolistas del seleccionado de Lionel Scaloni lograron meterse entre los elegidos.

La FIFA reveló el equipo ideal del Mundial 2026 y solo dos futbolistas de la Selección subcampeona del mundo lograron meterse entre los elegidos.

Con la consagración de España ante la Selección argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA dio por cerrado oficialmente el Mundial 2026 y publicó el equipo ideal del certamen. Entre los elegidos aparecen solo dos futbolistas argentinos: Lionel Messi y Lisandro Martínez.

El capitán argentino volvió a ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo y se ganó un lugar indiscutido en la formación. A su lado aparece Lisandro Martínez, uno de los defensores más regulares de la Albiceleste durante todo el torneo. Sin embargo, la presencia de apenas dos argentinos llamó la atención luego del recorrido que llevó al equipo de Lionel Scaloni hasta la final.

El once ideal del Mundial 2026 que publicó la FIFA El once ideal de la FIFA. @FabrizioRomano El equipo ideal confeccionado por la FIFA quedó integrado por Vozinha; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham, Michael Olise; Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. España aportó tres futbolistas, Francia otros tres, Argentina dos, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completaron la alineación.

Una de las decisiones que más debate generó fue la ausencia de Pau Cubarsí. El joven defensor español fue una de las grandes figuras del campeón y recibió el premio al mejor jugador joven del torneo. Sin embargo, la FIFA optó por incluir al francés Upamecano en la zaga central.