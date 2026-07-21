Lisandro Martínez, contundente: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

A 2 días de la final perdida ante España, Lisandro Martínez se expidió con un mensaje para los hinchas argentinos y una fuerte sentencia contra los detractores.

La Selección argentina no mostró su mejor versión en la final y cayó sin atenuantes ante España. De este modo, cerró un gran Mundial 2026 en el que tuvo algunos altibajos futbolísticos, pero estuvo a un partido de repetir lo hecho en Qatar 2022. Los jugadores, que optaron por el silencio en primer término, de a poco se fueron expresando.

Este martes, después de que varios referentes como Lionel Messi y el Dibu Martínez se expidieran en redes, entre otros, se sumó en las últimas horas Lisandro Martínez, que dejó un sentido mensaje para sus compañeros y los hinchas, y también una contundente frase de los oportunistas detractores que aparecieron tras la derrota de la Scaloneta.

El mensaje de Lisandro Martínez a Argentina tras la final perdida Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada… pic.twitter.com/jNr5F0D7yu — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) July 21, 2026 "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo", comienza su posteo, sin olvidarse de nadie en la delegación albiceleste.

"Quiero felicitar a España por su merecido título", reconoció a continuación. Y le habló a la hinchada: "A nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos".