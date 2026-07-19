Sufre Argentina: Lisandro Martínez se lesionó en plena final y debió salir en el primer tiempo

Lisandro Martínez no pudo finalizar la primera parte del duelo decisivo ante España y fue reemplazado al minuto 44 por Nicolás Otamendi.

La Selección argentina sufrió el primer tiempo de la final del Mundial 2026 ante España. Al equipo no se lo vio cómodo, le cedió demasiado la iniciativa al rival, le costó mucho pasar de mitad de cancha y casi no generó peligro en la otra área. Y para colmo de males, perdió a Lisandro Martínez sobre el cierre.

El Carnicero, que estaba teniendo mucha participación cortando los avances de los españoles, fue el primer amonestado del partidos a los 40 minutos al frenar con una falta una contra que hubiera complicado mucho a la Scaloneta. Pero esa acción no solo le valió una tarjeta amarilla, sino también una lesión.

Lisandro Martínez se lesionó en el primer tiempo de la final ESPN Es que unos instantes después de dicha infracción, el defensor central sintió una fuerte molestia muscular en su pierna izquierda y a los 42', se tiró en el piso del dolor y pidió el cambio, mientras se agarraba la cabeza de incredulidad y era atendido por el Dibu Martínez, que trataba de darle ánimos.

Al parecer, Licha ya había estaba sintiendo molestias en la zona desde antes en el partido, pero que le permitían seguir en cancha. Sin embargo, luego del esfuerzo para cortar el avance español empeoraron el cuadro y no lo dejaron seguir jugando. Por lo tanto, Lionel Scaloni se vio obligado a sustituirlo por Nicolás Otamendi.