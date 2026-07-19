En vivo: España es más y tuvo un par de chances, Argentina espera muy atrás y la final está 0-0

La Selección argentina con su capitán, Lionel Messi , empata 0-0 con España en la gran final del Mundial 2026 en un encuentro que se lleva a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se puede ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro es el esloveno Slavko Vincic.

España generó la primera situación clara del partido. Tras un rebote, Dani Olmo habilitó a Lamine Yamal dentro del área y el extremo de Barcelona sacó un remate de zurda al primer palo, aunque sin demasiada potencia. Emiliano "Dibu" Martínez respondió con seguridad, controló la pelota en dos tiempos y evitó la caída del arco argentino.

Unos segundos después, cuando Lionel Messi se escapaba mano a mano y parecía quedar de frente al arco, Unai Simón -el arquero español- salió con mucha decisión hasta casi la mitad de la cancha y llegó justo para anticipar al capitán argentino.

¡LO TUVO ESPAÑA! Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK

España maneja la posesión en los primeros minutos del partido, mientras Argentina se mantiene ordenada en campo propio, apuesta a la presión en zonas medias y busca aprovechar los espacios para salir rápido de contraataque.

Sobre los 17' España volvió a generar peligro por la banda derecha. Lamine Yamal envió un centro rasante al corazón del área y Emiliano Martínez reaccionó a tiempo, arrojándose al piso para anticipar a Álex Baena antes de que pudiera conectar frente al arco.

La Roja maneja la posesión y juega en campo argentino. Aunque todavía no logró generar situaciones claras de gol, el equipo de Luis de la Fuente controla el ritmo del partido y obliga a la Selección a replegarse.

España volvió a acercarse con una buena combinación de pases en la puerta del área. Oyarzabal sacó un remate desde media distancia y Emiliano Martínez respondió con firmeza, quedándose con la pelota sin dar rebote.

Dibu se quedó con el zurdazo de Oyarzabal

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL! Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

A los 40', Lisandro Martínez fue amonestado tras cortar una jugada en la mitad de la cancha y encendió las alarmas en la Selección. El defensor arrastra una molestia física y todo indica que no podrá continuar. Nicolás Otamendi ya se prepara para ingresar.

A los 42', Marc Cucurella se animó desde afuera del área con un remate rasante de zurda que pasó muy cerca del palo izquierdo de Emiliano Martínez. La Roja sigue merodeando el área argentina y busca abrir el marcador.

Scaloni se vio obligado a mover el banco antes del descanso. A los 44' Nicolás Otamendi ingresó por Lisandro Martínez, que no pudo continuar tras la lesión en el aductor de su pierna derecha. El defensor ya había sido amonestado y dejó la cancha visiblemente dolorido.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Argentina vs España