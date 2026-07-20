Quién fue la famosa argentina que dejó a los españoles sin aliento

Descubrí quién fue la famosa artista argentina que brilló en Valencia con su look. ¡Mirá las fotos en la nota!

En el marco de su Club Grasa Tour que continúa recorriendo el mundo,la famosa Nathy Peluso llegó a Valencia y ofreció un show cargado de energía que dejó al público con la boca abierta. Después del recital, compartió en Instagram una serie de imágenes que mostraron el impactante look que eligió para subir al escenario.

La pieza central del estilismo fue un top strapless blanco confeccionado con un delicado trabajo de frunces, que se destacó por los largos flecos que caían desde el busto hasta el abdomen, y que contrastaba a la perfección con el resto del outfit.

Para el conjunto, Nathy llevó un pantalón de tiro bajo en tonos verdes y marrones, con rayas verticales y un llamativo trabajo de bordados con brillo en forma de hojas o llamas que recorrían toda la prenda. El diseño se complementó con un cinturón blanco ancho decorado con tachas metálicas y una gran hebilla.

Nathy sumó brazaletes metálicos XL en ambas muñecas, y en algunas de las imágenes también llevó unas gafas de sol envolventes de gran tamaño que terminaron de darle personalidad al estilismo. En cuanto al beauty look, lució su característica melena negra, larga y con ondas naturales, acompañada por un maquillaje en tonos cálidos, los labios en nude y pequeños destellos de glitter sobre los hombros y el torso.