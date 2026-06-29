Una famosa argentina mostró un look de femme fatale que desató locura: mirá quién fue

No te pierdas todas las fotos y detalles del jugado look de una famosa argentina que llevó las transparencias al extremo.

Emilia Attias protagonizó una de las fotos más jugadas de las redes sociales al apostar por un naked dress negro translúcido, que dejó al descubierto su ropa interior y puso muy en claro que la actriz no le teme a las tendencias más arriesgadas.

El diseño que lució era de la marca local Mono Fuk, y presentaba un cuello alto, mangas largas, y un lazo largo que se desprendía de un pequeño adorno plateado en la zona del pecho. Siguiendo al pie de la letra las tendencias, el diseño dejó a la vista el corpiño negro que la artista usó debajo, a tono con una bombacha colaless que apenas se intuía bajo la tela.

Cerró el vestuario con unas bucaneras de cuero negro por encima de las rodillas, con terminación en punta y taco aguja, que le dio un aire de femme fatale al conjunto.

El estilismo se completó con un peinado de pelo suelto con volumen a cargo de Lucía Bosch de Mala Peluquería, y un maquillaje con delineado cat eye, contorno, iluminador y labial rojo satinado, obra de Anto B Makeup para Frumboli Estudio.