Sol Pérez mostró el look mundialista que vas a querer copiar

No te pierdas todas las fotos y detalles del look que lució Sol Pérez en Gran Hermano, perfecto para alentar a la selección con todo el estilo.

Para su participación en Gran Hermano como panelista, Sol Pérez apareció con un look mundialista, eligiendo la camiseta albiceleste pero en versión crop top, la favorita de varias de las mujeres de los futbolistas de la selección.

El modelo estaba adornado con strass plateado, un detalle que elevó la prenda y la hizo perfecta para una aparición televisiva. Sol combinó la camiseta crop con una minifalda de jean azul con efecto gastado y coronó el conjunto con botas blancas de caña baja y taco aguja, y medias albicelestes con franjas a la vista.

Como detalle final, lució el pelo recogido en una cola de caballo tirante adornada con un moño con los colores de Argentina, un peinado que, como siempre, estuvo a cargo de Camilo Durán, su peluquero de confianza, mientras que el maquillaje, con foco en la mirada a base de sombras oscuras y un delineado cat eye, fue obra de Alan Elizalde, su maquillador de cabecera.