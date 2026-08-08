Sol Pérez apareció con pezoneras XL en un look de infarto: mirá el video

Sol Pérez sorprendió con un conjunto de sastrería que dejaba poco a la imaginación, complementado con pezoneras brillantes. ¡Mirá!

En una nueva emisión de Gran Hermano, Sol Pérez, conocida por sus apuestas audaces, redobló la apuesta con una fórmula que fue furor en redes.

Sol mostró unas pezoneras gigantes en forma de flor con brillos plateados, unidas por breteles negros finos. También documentó el momento en que se ponía el pantalón, dejando ver la bombacha cavada de encaje floral negro que usó debajo.

El conjunto de sastrería, de Paula Cahen D’Anvers, consistía de un saco entallado con hombros estructurados y un pantalón de tiro alto con terminación acampanada, combinado con botas negras en punta.

El look se completó con el pelo lacio, raya al medio y extensiones a cargo de Camilo Durán, y un maquillaje con sombras plata, delineado, pestañas postizas, contorno y labial nude de Alan Elizalde.