Así apareció Lali Espósito en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

Lali Espósito se sumó a la marcha contra la Ley de Propiedad Privada con un look pensado para pasar desapercibida.

Lali Espósito dijo presente en la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que convocó a miles de personas en las inmediaciones del Congreso.

La cantante y actriz, que acaba de anunciar un show en el estadio de River para el 26 de septiembre, se mostró junto a su colega Dillom y un grupo de amigos con un look que buscaba pasar desapercibido, pero que no pasó inadvertido.

Para la ocasión, Lali optó por una amplia campera negra, bufanda de Argentina, lentes de sol y gorra, cubriendo casi por completo su rostro.

El look contrastaba con su imagen habitual y generó dudas entre los presentes, aunque tanto ella como Dillom, también camuflado con buzo de capucha y lentes, subieron fotos a sus redes confirmando su presencia en la manifestación.