Lali Espósito lanzó una fuerte confesión en el show de Rosalía e impactó a la artista

Lali Espósito fue la estrella invitada en el segundo show que brindó la cantante española y sus declaraciones se viralizaron.

Rosalía sigue con sus shows en Argentina y, en el segundo espectáculo, la artista invitada fue nada más y nada menos que Lali Espósito. La cantante argentina se hizo presente en el famoso "confesionario" de su colega y allí la sorprendió con una contundente confesión.

"Sacá tu despecho, lo que tengas guardado", expresó Rosalía mientras se encontraba en el confesionario con Lali. En ese instante, se animó a contar una historia desconocida y dejó al Movistar Arena en shock.

"Tiene que ver con un compatriota tuyo, yo sé que todos tus invitados hablan de sus ex, pero yo hoy voy a hablar mal de mí misma. Salí con una persona de España hace un tiempo y la invité a un hotel a pasar una noche", comenzó diciendo.

Lali Espósito lanzó una fuerte confesión en el show de Rosalía Luego, agregó: "Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito. Yo me voy a bañar y cuando salgo de bañarme, empiezo a ver fuego y de pronto estaba la habitación prendida fuego".