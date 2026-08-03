El sorpresivo y costoso regalo de un jugador de la Selección a su pequeña hija: "Su primer..."

A través de las redes sociales, el mediocampista mostró el increíble obsequio para su pequeña bebé y la imagen llenó de asombro.

Un jugador de la Selección argentina fue el protagonista de una situación que no pasó desapercibida. Valentín "Colo" Barco, el talentoso futbolista surgido en Boca Juniors que en las últimas horas fue confirmado para el Chelsea, decidió sorprender a su familia con un regalo sumamente inusual para su pequeña hija.

Aprovechando un momento de descanso, el mediocampista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una tierna postal familiar. En la imagen publicada a través de sus historias, se lo observa sonriente sosteniendo a su bebé en brazos, acompañado por su pareja, Yazmín Jaureguy. Sin embargo, el centro de atención fue el obsequio en cuestión: un caballo en miniatura.

La imagen que recorrió las redes Valentín Barco y su familia. IG @colo.barco “Su primer pony. Maca. Te amamos hija”, escribió el talentoso jugador zurdo para presentar formalmente en sociedad al animal, acompañando sus palabras con emojis de corazones que denotan el inmenso cariño de este momento familiar. La publicación no tardó en replicarse en diversas plataformas, generando una ola de comentarios entre los usuarios, quienes destacaron el llamativo y costoso detalle que el deportista eligió para agasajar a su primogénita en esta etapa de su vida.

Más allá de este particular episodio que expone su faceta más íntima y paternal, el presente deportivo de Barco continúa siendo un foco de atención constante. Tras su salida del fútbol argentino, el lateral se encuentra en pleno proceso de adaptación y afianzamiento dentro del rigor táctico y físico que exige Europa. Su objetivo principal es sumar los minutos necesarios para consolidarse definitivamente en la alta competencia.