La novia de Marcos Senesi mostró en redes el costoso obsequio que Lionel Messi le dio al plantel argentino tras el Mundial

Kelci Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, publicó un video en sus redes sociales revelando los detalles del costoso obsequio del capitán.

Lionel Messi volvió a demostrar el liderazgo y el cariño que siente por sus compañeros de la Selección argentina con un detalle único tras el Mundial 2026. El gesto del capitán quedó al descubierto a través de las redes sociales de Kelci Rose Bowers, la pareja del defensor Marcos Senesi.

La modelo estadounidense compartió un video con sus seguidores para mostrar el bolso personalizado que recibió el futbolista. El equipamiento, que llevaba el nombre grabado del jugador, estaba enfocado en una de las costumbres más arraigadas del vestuario nacional: el ritual del mate.

Qué elementos conformaron el regalo de Messi para la Selección Argentina El kit incluyó un termo dorado de la prestigiosa marca Stanley con detalles alusivos a la firma de Messi, acompañado por un mate, una bombilla y diversos accesorios. Cada integrante del plantel se llevó su propio ejemplar con su nombre grabado.

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él”, comentó Kelci al comienzo de la filmación mientras exhibía el contenido.

En su relato, la pareja del deportista continuó detallando los objetos recibidos. “Esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él”, explicó sorprendida por el obsequio.