Mientras descansa en Rosario, Messi tuvo un gesto con Leones FC que revolucionó la Primera C

Messi volvió a mostrar su apoyo al club de su familia y fue visto siguiendo un encuentro del equipo que compite en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Mientras Gastón Edul se batía a duelo con el periodista español Edu Aguirre, Lionel Messi volvió a convertirse en noticia fuera de las canchas. En las últimas horas, el capitán de la Selección argentina fue visto siguiendo un partido de Leones de Rosario, el club de su familia que desde esta temporada compite en la Primera C del fútbol argentino.

No es la primera vez que el rosarino demuestra su cercanía con el proyecto que encabeza su hermano Matías Messi. Leones de Rosario se transformó en una de las grandes novedades del ascenso argentino en 2026. La institución, vinculada a la familia Messi, comenzó a disputar oficialmente los torneos organizados por la AFA este año y rápidamente despertó interés por la presencia permanente del campeón del mundo detrás del proyecto.

Messi volvió a mostrar su apoyo al club de su hermano: Leones de Rosario Messi apareció viendo un partido de Leones de Rosario. LPF Play De hecho, ya en marzo se había viralizado un video en el que se observaba a Messi mirando desde su celular el debut oficial del equipo en la categoría. Aquellas imágenes recorrieron el mundo y mostraron el fuerte vínculo del capitán argentino con el crecimiento deportivo de Leones.

Ahora, nuevamente, el rosarino apareció siguiendo las alternativas del conjunto santafesino, una señal de que continúa pendiente de cada paso del club mientras aprovecha sus días de descanso antes de regresar a la actividad con Inter Miami. Tras la final del Mundial 2026, Messi regresó a Rosario para compartir tiempo con su familia y aún no definió públicamente cuándo volverá a competir.