¿Messi puede ganar el Balón de Oro 2026? El guiño de la página oficial del prestigioso premio

Un artículo en la web del Balón de Oro recordó que no hace falta conquistar el Mundial para quedarse con el galardón y eligió a Messi como imagen principal de la publicación.

Aunque la Selección argentina no pudo conquistar el bicampeonato del mundo, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por una jugada ni por un récord, sino por una llamativa publicación de la página oficial del Balón de Oro que generó expectativa entre sus fanáticos y controversia en el mundo del fútbol, a partir de la posibilidad de que el capitán argentino obtenga su noveno galardón al mejor jugador de una temporada.

El artículo, firmado por el periodista Théo Troude y titulado "¿Puedes ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?", tiene a Messi como imagen principal y repasa los antecedentes de los años mundialistas. Allí recuerda que, si bien el título suele tener un peso importante en la votación, no es un requisito indispensable para quedarse con el premio al mejor futbolista del planeta.

El artículo de la pagina oficial del Balón de Oro que tiene a Messi destacado La publicación destaca que cuatro de los últimos siete Balones de Oro en años de Mundial fueron para jugadores que levantaron la Copa: Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) y el propio Messi tras Qatar 2022. Sin embargo, también remarca que el argentino en 2010, Cristiano Ronaldo en 2014 y Luka Modric en 2018 conquistaron el galardón pese a no haberse coronado campeones del mundo.

A pesar de no haberse consagrado bicampeón del mundo, Messi tiene grandes posibilidades de quedarse con un nuevo Balón de Oro. Getty Images El mensaje más sugestivo aparece sobre el final del texto: "Sí, ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro. Para ganarlo, hay que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo en el Mundial", señala el artículo, una frase que muchos interpretaron como un guiño hacia Messi luego de su extraordinaria actuación en Estados Unidos, México y Canadá 2026.