Independiente cerró a un jugador que viene de disputar el Mundial 2026: de quién se trata

Independiente llegó a un acuerdo con un futbolista que viene de disputar la Copa del Mundo y se convertirá en el segundo refuerzo en este mercado de pases.

Independiente sumó una cara nueva para el segundo semestre y lo hizo con un verdadero golpe de mercado. Santiago Mele, arquero de la selección de Uruguay, será nuevo jugador del Rojo después de que la dirigencia se metiera de lleno en la negociación y le arrebatara su fichaje a Colo Colo, club con el que ya tenía prácticamente todo acordado.

El guardameta de 28 años llegará a Avellaneda a préstamo por un año desde Rayados de Monterrey, con una opción de compra a favor de Independiente. Entre este miércoles y jueves arribará al país para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Independiente abrochó la llegada de Santiago Mele La operación sorprendió porque el destino de Santiago Mele parecía estar en Chile. Sin embargo, la aparición del Rojo modificó el escenario y terminó inclinando la balanza. El arquero conoce el fútbol argentino tras su paso por Unión, donde disputó 58 partidos entre 2022 y mediados de 2023, antes de continuar su carrera en el exterior.

Independiente abrochó la llegada de Santiago Mele, arquero que viene de disputar el Mundial 2026 con Uruguay. X @AUF Además de su experiencia en el Tatengue, Mele defendió los colores de Fénix y Plaza Colonia en Uruguay, clubes de Turquía, Junior de Colombia y Rayados de Monterrey. También integró el plantel de Uruguay en el Mundial 2026, aunque no sumó minutos, ya que Fernando Muslera fue el titular y Sergio Rochet ingresó cuando Marcelo Bielsa decidió realizar cambios en el arco.