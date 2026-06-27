Bielsa explicó por qué sacó a Muslera y dejó una fuerte sentencia tras la eliminación de Uruguay: "Lo que yo dejo acá es nada"

Por segunda vez consecutiva, la Selección de Uruguay se quedó afuera en fase de grupos . Este viernes perdió 1-0 en Guadalajara contra España en el cierre de la primera fase y, al quedar como uno de los peores terceros, se despidió del Mundial 2026 de manera prematura. Un nuevo golpe para el pueblo charrúa y también para Marcelo Bielsa .

Al igual que como le sucedió en 2002 con Argentina, el Loco sumó otro fracaso mundialista, este quizás más categórico que el anterior. En ese sentido, no ahorró en autocríticas y fue lapidario al referirse a lo que fue su fallido paso por la Celeste, que comenzó bien entre 2023 y 2024, se vino abajo después de la Copa América y tocó fondo en la Copa del Mundo .

"Más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, en este ciclo administré a un grupo de jugadores calificados que no logré convertirlos en una fuerza por la que no tuviera ahora tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió", remarcó el entrenador rosarino en conferencia de prensa luego del encuentro.

En ese sentido, no buscó dar excusas para el papelón deportivo: "Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea... Por eso las preguntas no persiguen respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que hay sobre el trabajo que yo hice", remarcó Bielsa .

Y lanzó una fuerte sentencia respecto de su ciclo: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada...".

Bielsa explicó por qué cambió a Muslera en el entretiempo

ESPN

Por otro lado, sí dio explicaciones respecto de por qué cambió en el entretiempo a Fernando Muslera luego de su error fatal que desembocó en el gol de España: "No lo saqué yo, decidió él salir en el entretiempo", aseguró el Loco. Y de paso, se refirió también a la otra sustitución polémica del minuto 57: "A Federico Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle potencia al ataque respondiendo a las características del jugador que entraba y las del que salía".

Volviendo al guardameta, dio una última justificación sobre su rol en el Mundial: "Cuando tomé la decisión de convocarlo a Muslera, fue algo muy, muy pensado. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Después yo no puedo negar ni discutir la evaluación de su participación. Pero, por otro lado, creo que es un arquero que venía de un año magnífico y que es un jugador con mucha personalidad y carácter. La decisión que tomé fue para mantener la confianza en él", concluyó Bielsa.

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