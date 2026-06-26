Minuto fatal para Uruguay: del gol de España a la lesión de Ugarte en cuestión de segundos

Uruguay se vio abajo en el marcador sobre el cierre del primer tiempo por un error de Fernando Muslera y en la siguiente jugada perdió a una pieza clave.

La Selección de Uruguay se jugaba todo este viernes ante España en el último partido de fase de grupos del Mundial 2026. Una victoria los clasificaba, un empate los dejaba muy comprometidos y una derrota los eliminaba directamente. Y en esta "final" anticipada, la suerte no acompañó en lo más mínimo a los orientales.

Es que en lo que venía siendo un partido con superioridad ibérica pero muy cerrado, las cosas se vinieron abajo en el cierre del primer tiempo. Primero llegó el 1-0 de la Furia a minutos del descanso, el cual contó con la complicidad de Fernando Muslera. Y en la jugada siguiente, Manuel Ugarte debió salir por lesión, todo en cuestión de segundos.

El gol de España con complicidad de Muslera TyC Sports Al minuto 41, cuando parecía que la primera parte finalizaría sin goles, Alex Baena logró desprenderse de tres marcas charrúas en el área y conectó un derechazo que el histórico arquero de la Celeste no supo controlar y la pelota se le terminó escapando de las manos, permitiéndole al rival abrir el marcador.

Y como si no fuera suficiente con semejante revés, un minuto después de esa desafortunada jugada, Ugarte fue a disputar una pelota y se lastimó solo en su propia acción, lo que obligó a que el personal médico lo sacara de la cancha en camilla y debiera ser sustituido por Nicolás de la Cruz.

Ugarte de lesionó inmediatamente después del gol de España ESPN Tras este fatal desenlace del primer tiempo, el Loco Bielsa tomó una terminante decisión en el entretiempo y realizó un cambio de arquero, poniendo a Sergio Rochet para que atajara en el complemento y sacando a Muslera, que pese a su enorme experiencia, terminó teniendo un pésimo Mundial con errores clave en todos los partidos.