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¡Argentina ya tiene rival confirmado! Cabo Verde hizo historia y se clasificó a 16avos de final

Pese al empate sin goles ante Arabia Saudita, la debutante Cabo Verde terminó 2º del Grupo H por la derrota de Uruguay -eliminada- y enfrentará a la Selección argentina.

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Cabo Verde vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026.

EFE

La Selección argentina ya tiene rival confirmado para dieciseisavos de final del Mundial 2026: Cabo Verde, que empató 0-0 ante Arabia Saudita y se quedó con un histórico segundo puesto en el Grupo H.

La selección africana, una de las debutantes que tiene la Copa del Mundo, terminó invicta la fase de grupos con 3 puntos, producto de empates consecutivos. Más allá de que no ganó un partido, se clasicó gracias al triunfo de España ante Uruguay, que quedó tercera con apenas 2 unidades y afuera de todo.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Cabo Verde - Arabia Saudita

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