¡Argentina ya tiene rival confirmado! Cabo Verde hizo historia y se clasificó a 16avos de final

La Selección argentina ya tiene rival confirmado para dieciseisavos de final del Mundial 2026 : Cabo Verde , que empató 0-0 ante Arabia Saudita y se quedó con un histórico segundo puesto en el Grupo H.

La selección africana, una de las debutantes que tiene la Copa del Mundo, terminó invicta la fase de grupos con 3 puntos, producto de empates consecutivos. Más allá de que no ganó un partido, se clasicó gracias al triunfo de España ante Uruguay, que quedó tercera con apenas 2 unidades y afuera de todo.