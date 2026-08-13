Con Di María, Rosario Central recibe al Corinthians en un duro cruce de octavos de final: hora y TV
Rosario Central buscará aprovechar su fortaleza en el Gigante de Arroyito para sacarle ventaja al Timao de cara a la revancha en Brasil.
Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves, por el partido de Ida en la Copa Libertadores, donde buscará concretar un buen resultado para evitar sufrir en Brasil la próxima semana.
El encuentro se da en el marco del primer partido en la llave de octavos de final, a partir de las 21:30 (hora argentina), el mismo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito y contará con el árbitro principal, Andrés Matonte de Uruguay y su compatriota Christian Ferreyra designado para el VAR, además será transmitido por Fox Sports.
Cómo llega Rosario Central a la fase final de la Copa Libertadores
El Canalla buscará imponer la localía para obtener un resultado favorable que le permita no sufrir en el partido de vuelta en Brasil, el cual se llevará a cabo el jueves 20 de la próxima semana, en el Neo Química Arena en Sao Paulo.
Central llegó a esta instancia tras quedar segundo en la zona H con 13 puntos compartidos con Independiente de Medellín que se ubicó primero por convertir más goles, pero por encima de Universidad de Central de Venezuela y Libertad de Paraguay.
Los rosarinos se encuentran octavos con 7 puntos en la Zona B del Torneo Clausura donde cosecho dos victorias, un empate y la misma cantidad en derrotas, además en su último partido derroto por 2-1 a Aldosivi con goles de Jáminton Campaz y Nicolás Zalazar (E.C).
Corinthinas viene de ser primero en su grupo
Corinthians, por su parte, se clasificó primero del Grupo E con 11 unidades contra Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol que se ubicaron por debajo en la zona.
El conjunto paulista se mantiene en la séptima posición del Brasileirao, con 32 unidades donde suma ocho partidos ganados, ocho empatados y seis derrotas, en su último encuentro venció por 2-0 a Red Bull Bragantino con goles de Rodrigo Garro y Pedro Raúl.
Además, en los últimos días el club confirmó la no renovación del neerlandés Memphis Depay por motivos financieros, el exjugador del Olympique de Lyon cargo contra la dirigencia acusándolos de no cumplir con el acuerdo de prolongar su contrato y amenazó con seguir la situación por la vía legal.
Detalles del partido y posibles formaciones
- Copa Sudamericana
- Ida- Octavos de final
- Jueves 13 de agosto
- Horario: 21:30
- Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
- VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
- TV: Fox Sports
Rosario Central: Conan Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Ángel Di María; Giovanni Cantizano, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.
Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Allan, Raniele y Rodrigo Garro; Kaio, Pedro Raúl y Breno Bidon. DT: Fernando Diniz.
Fuente: NA