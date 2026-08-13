Con Di María, Rosario Central recibe al Corinthians en un duro cruce de octavos de final: hora y TV

Rosario Central buscará aprovechar su fortaleza en el Gigante de Arroyito para sacarle ventaja al Timao de cara a la revancha en Brasil.

De la mano de Di María, Central inicia su camino a la fase final de la Libertadores.

Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves, por el partido de Ida en la Copa Libertadores, donde buscará concretar un buen resultado para evitar sufrir en Brasil la próxima semana.

El encuentro se da en el marco del primer partido en la llave de octavos de final, a partir de las 21:30 (hora argentina), el mismo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito y contará con el árbitro principal, Andrés Matonte de Uruguay y su compatriota Christian Ferreyra designado para el VAR, además será transmitido por Fox Sports.

Cómo llega Rosario Central a la fase final de la Copa Libertadores El Canalla buscará imponer la localía para obtener un resultado favorable que le permita no sufrir en el partido de vuelta en Brasil, el cual se llevará a cabo el jueves 20 de la próxima semana, en el Neo Química Arena en Sao Paulo.

Central llegó a esta instancia tras quedar segundo en la zona H con 13 puntos compartidos con Independiente de Medellín que se ubicó primero por convertir más goles, pero por encima de Universidad de Central de Venezuela y Libertad de Paraguay.

Los rosarinos se encuentran octavos con 7 puntos en la Zona B del Torneo Clausura donde cosecho dos victorias, un empate y la misma cantidad en derrotas, además en su último partido derroto por 2-1 a Aldosivi con goles de Jáminton Campaz y Nicolás Zalazar (E.C).