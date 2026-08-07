El sugestivo mensaje del hermano del Chimy Ávila que mete presión en plena puja entre Boca y Rosario Central
Gastón Ávila, ex Boca y actual futbolista de Central, publicó una historia en redes que muchos interpretaron como un guiño para que su hermano elija Rosario.
En los mercados de pases también se juega fuera de las oficinas. A veces alcanza una historia de Instagram para abrir un nuevo capítulo en una negociación. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ezequiel "Chimy" Ávila, uno de los delanteros apuntados por Boca para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena.
Mientras el Xeneize terminó de oficializar la llegada de Enner Valencia y sigue evaluando cómo continuará la búsqueda de otro atacante, Gastón Ávila, hermano del Chimy y actual defensor de Rosario Central, publicó un mensaje que rápidamente generó repercusión.
El posteo de Gastón Ávila para su hermano
"Elegir con el corazón es para gente valiente. Siempre lo escuché y siempre fui feliz", escribió el ex Boca junto a una imagen suya con la camiseta del Canalla y un corazón azul y amarillo.
El contexto convirtió la publicación en mucho más que una simple reflexión. Rosario Central negocia para incorporar al delantero que acaba de quedar libre y apuesta fuerte al factor sentimental: no solo es hincha del club, sino que además tendría la posibilidad de compartir plantel con su hermano.
Del otro lado aparece Boca, una institución con la que el Chimy también mantiene un vínculo especial. El delantero realizó parte de las Inferiores en el club de la Ribera y compartió categoría con Leandro Paredes, hoy capitán del equipo.
Por qué la negociación con Boca perdió ritmo
Hasta hace pocos días, todo indicaba que el pase estaba encaminado. El futbolista había dado el visto bueno para vestir la camiseta azul y oro e incluso existía un acuerdo de palabra sobre las condiciones de su contrato.
Sin embargo, las conversaciones se enfriaron. Según trascendió, el último contacto entre las partes fue el martes y desde entonces no hubo avances significativos. En Boca aclaran que la operación no está caída, aunque reconocen que hoy atraviesa un momento de pausa. El motivo principal pasa por la planificación deportiva de Arruabarrena.
El pedido del Vasco Arruabarrena a la dirigencia que frenó la llegada de Chimy Ávila
Con la llegada de Valencia, el entrenador entiende que el ataque ya cuenta con varias alternativas entre Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Milton Giménez, Leonel Flores, Ángel Romero, además de los juveniles y de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose físicamente.
Por eso, la dirigencia ahora analiza con mayor calma si volverá a acelerar por el Chimy o si destinará los esfuerzos a otra prioridad del mercado: incorporar un marcador central. Mientras tanto, Rosario Central aprovecha el compás de espera y juega una carta que Boca no puede igualar: el corazón.