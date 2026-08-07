El sugestivo mensaje del hermano del Chimy Ávila que mete presión en plena puja entre Boca y Rosario Central

Gastón Ávila, ex Boca y actual futbolista de Central, publicó una historia en redes que muchos interpretaron como un guiño para que su hermano elija Rosario.

Gastón Ávila, el hermano del Chimy Ávila publicó un mensaje que hizo mucho ruido en plena disputa entre Boca y Rosario Central por el delantero.

En los mercados de pases también se juega fuera de las oficinas. A veces alcanza una historia de Instagram para abrir un nuevo capítulo en una negociación. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ezequiel "Chimy" Ávila, uno de los delanteros apuntados por Boca para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena.

Mientras el Xeneize terminó de oficializar la llegada de Enner Valencia y sigue evaluando cómo continuará la búsqueda de otro atacante, Gastón Ávila, hermano del Chimy y actual defensor de Rosario Central, publicó un mensaje que rápidamente generó repercusión.

El posteo de Gastón Ávila para su hermano El posteo de Gastón Avila en medio de la definición por el futuro deportivo de su hermano. Instagram Gastón Ávila "Elegir con el corazón es para gente valiente. Siempre lo escuché y siempre fui feliz", escribió el ex Boca junto a una imagen suya con la camiseta del Canalla y un corazón azul y amarillo.

El contexto convirtió la publicación en mucho más que una simple reflexión. Rosario Central negocia para incorporar al delantero que acaba de quedar libre y apuesta fuerte al factor sentimental: no solo es hincha del club, sino que además tendría la posibilidad de compartir plantel con su hermano.

Del otro lado aparece Boca, una institución con la que el Chimy también mantiene un vínculo especial. El delantero realizó parte de las Inferiores en el club de la Ribera y compartió categoría con Leandro Paredes, hoy capitán del equipo.