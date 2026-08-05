Tras cerrar a Enner Valencia, Boca va a la carga por su quinto refuerzo: es un defensor que juega en Argentina
Luego de abrochar la llegada del ecuatoriano, Boca no afloja en el mercado de pases y ahora va a la carga por un defensor de 26 años que juega en el país.
Mientras el segundo semestre ya está en marcha, Boca continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de seguir reforzando el plantel de Rodolfo Arruabarrena. Tras concretar tres incorporaciones y con la llegada de Enner Valencia prevista para los próximos días, la dirigencia ahora puso el foco en la defensa, uno de los sectores que más dudas dejó en el inicio de la temporada.
El principal apuntado es Santiago Núñez. Según informó Bolavip, el defensor central de Estudiantes de La Plata es el nombre que encabeza la lista del Consejo de Fútbol y del cuerpo técnico para fortalecer la última línea. El zaguero de 26 años es una pieza importante en el Pincha y Boca ya comenzó a trabajar para intentar sumarlo.
Boca va a la carga por Santiago Núñez
Núñez atraviesa su segundo ciclo en Estudiantes luego de haber tenido un paso por Santos Laguna de México. El club platense lo repatrió en 2025 y, de acuerdo con Transfermarkt, su cotización ronda los dos millones de dólares, una cifra cercana a la que desembolsó para recuperar su ficha desde la Liga MX.
La búsqueda responde a la necesidad de encontrar mayor solidez defensiva. En los primeros compromisos oficiales del semestre, Arruabarrena alternó con Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo como dupla de zagueros, aunque ninguno logró adueñarse del puesto ni ofrecer el rendimiento esperado por el entrenador.
Con el arribo de Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa ya consumado, y con Enner Valencia viajando a Buenos Aires para convertirse en el cuarto refuerzo, Boca no piensa bajar la persiana del mercado. La prioridad ahora pasa por cerrar la llegada de un marcador central y Santiago Núñez aparece como el gran objetivo para completar el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.