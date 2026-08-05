Tras cerrar a Enner Valencia, Boca va a la carga por su quinto refuerzo: es un defensor que juega en Argentina

Luego de abrochar la llegada del ecuatoriano, Boca no afloja en el mercado de pases y ahora va a la carga por un defensor de 26 años que juega en el país.

Boca no deja el mercado de pases y ahora va a la carga por un defensor que se desempeña en un equipo importante.

Mientras el segundo semestre ya está en marcha, Boca continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de seguir reforzando el plantel de Rodolfo Arruabarrena. Tras concretar tres incorporaciones y con la llegada de Enner Valencia prevista para los próximos días, la dirigencia ahora puso el foco en la defensa, uno de los sectores que más dudas dejó en el inicio de la temporada.

El principal apuntado es Santiago Núñez. Según informó Bolavip, el defensor central de Estudiantes de La Plata es el nombre que encabeza la lista del Consejo de Fútbol y del cuerpo técnico para fortalecer la última línea. El zaguero de 26 años es una pieza importante en el Pincha y Boca ya comenzó a trabajar para intentar sumarlo.

Boca va a la carga por Santiago Núñez Núñez atraviesa su segundo ciclo en Estudiantes luego de haber tenido un paso por Santos Laguna de México. El club platense lo repatrió en 2025 y, de acuerdo con Transfermarkt, su cotización ronda los dos millones de dólares, una cifra cercana a la que desembolsó para recuperar su ficha desde la Liga MX.

Santiago Núñez, el defensor que busca Boca en este mercado de pases. X EdelpOficial La búsqueda responde a la necesidad de encontrar mayor solidez defensiva. En los primeros compromisos oficiales del semestre, Arruabarrena alternó con Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo como dupla de zagueros, aunque ninguno logró adueñarse del puesto ni ofrecer el rendimiento esperado por el entrenador.