Boca lanzó su nueva camiseta titular: los detalles del diseño, el precio y la reacción de los hinchas en redes

El flamante modelo ya está disponible, será estrenado en el próximo partido oficial y desató un intenso debate entre los simpatizantes xeneizes.

Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27 de la mano de Adidas. La nueva indumentaria mantiene los tradicionales colores azul y oro, aunque incorpora varios cambios estéticos que rápidamente despertaron el interés de los hinchas. Además del lanzamiento, el club confirmó cuándo será el estreno oficial y los precios de cada una de las versiones disponibles.

El diseño conserva la clásica franja amarilla sobre el pecho, pero suma una banda horizontal en un tono diferente de azul que le aporta un aspecto renovado. También incorpora un cuello en "V", puños con un fino detalle amarillo y la inscripción "Xeneize" estampada en la parte posterior del cuello.

Las tres tiras características de Adidas aparecen en color amarillo sobre los hombros, mientras que el conjunto se completa con pantalones cortos azules y el escudo oficial del club. La nueva colección ya se encuentra disponible tanto en formato para hinchas como en versión utilizada por los futbolistas.

Nuestra bandera en el pecho

Nueva camiseta titular de Boca, ya disponible

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our flag on our chest

new Boca Juniors Home Jersey, available now pic.twitter.com/SjJvLrzDiU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 4, 2026 La nueva camiseta tendrá su estreno oficial este miércoles 5 de agosto, cuando Boca enfrente a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca La marca mantuvo la escala de precios establecida para sus modelos de esta temporada. La versión hincha de manga corta tiene un valor de $149.999, mientras que la versión jugador cuesta $219.999. En manga larga, tanto la edición para hinchas como la utilizada por los futbolistas se comercializan a $249.999.