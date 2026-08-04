Boca lanzó su nueva camiseta titular: los detalles del diseño, el precio y la reacción de los hinchas en redes
El flamante modelo ya está disponible, será estrenado en el próximo partido oficial y desató un intenso debate entre los simpatizantes xeneizes.
Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27 de la mano de Adidas. La nueva indumentaria mantiene los tradicionales colores azul y oro, aunque incorpora varios cambios estéticos que rápidamente despertaron el interés de los hinchas. Además del lanzamiento, el club confirmó cuándo será el estreno oficial y los precios de cada una de las versiones disponibles.
El diseño conserva la clásica franja amarilla sobre el pecho, pero suma una banda horizontal en un tono diferente de azul que le aporta un aspecto renovado. También incorpora un cuello en "V", puños con un fino detalle amarillo y la inscripción "Xeneize" estampada en la parte posterior del cuello.
Las tres tiras características de Adidas aparecen en color amarillo sobre los hombros, mientras que el conjunto se completa con pantalones cortos azules y el escudo oficial del club. La nueva colección ya se encuentra disponible tanto en formato para hinchas como en versión utilizada por los futbolistas.
La nueva camiseta tendrá su estreno oficial este miércoles 5 de agosto, cuando Boca enfrente a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.
Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca
La marca mantuvo la escala de precios establecida para sus modelos de esta temporada. La versión hincha de manga corta tiene un valor de $149.999, mientras que la versión jugador cuesta $219.999. En manga larga, tanto la edición para hinchas como la utilizada por los futbolistas se comercializan a $249.999.
Además, la camiseta para mujer tiene un precio de $139.999, mientras que el short titular se vende por $79.999. La nueva colección puede adquirirse a través de BocaShop oficial, la tienda online de Adidas Argentina, el Adidas Store de La Bombonera y los principales comercios deportivos del país.
La reacción de los hinchas en redes sociales
Como suele ocurrir con cada presentación de una nueva camiseta, las opiniones no tardaron en aparecer en las redes sociales. Sin embargo, buena parte de los comentarios estuvieron atravesados por el presente futbolístico del equipo y no tanto por el diseño de la indumentaria.
Entre las publicaciones, destacaron mensajes como "ganen algo, dejen de hacer negocios con la gente de Boca", "Si bueno dale ganen algo", "Antes de hablar en inglés biri biri y presentar camisetas... ¡Jueguen bien y pongan un 9!", "con esa camiseta piensan ganar algún partido?", "el aura de esta foto es increíble, lástima que después los ves jugar y se caen a pedazos", "dejen las fotitos y pónganse a jugar al fulbo" e "imaginate lo que sería si le ganáramos a alguien".
Las reacciones reflejaron el malestar de una parte de los simpatizantes por el rendimiento deportivo del equipo, mientras que otros usuarios se enfocaron en comentar los detalles del nuevo diseño presentado por el club.