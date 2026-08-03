Bombazo: la fuerte decisión que tomó Boca con el filtro de socios para los partidos en la Bombonera
Boca evalúa eliminar el filtro de asistencia que regulaba el ingreso a las populares de la Bombonera y que estaba vigente desde hace varios años.
Una de las restricciones más cuestionadas por los socios podría llegar a su fin. Boca evalúa eliminar el filtro de asistencia que regulaba el ingreso a las populares de la Bombonera y que estaba vigente desde hace varios años.
Según informó el periodista Julio Pavoni en TyC Sports, Boca tiene decidido eliminar el denominado "filtro" para el acceso a las tribunas populares de su estadio. La medida podría entrar en vigencia para el partido frente a Lanús, previsto para el 29 de agosto, o en su defecto para el siguiente encuentro como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Por el momento, el club no realizó un anuncio oficial.
Qué es el filtro de socios que Boca planea eliminar para ir a la Bombonera
El filtro es un sistema implementado por Boca para ordenar el ingreso a la Bombonera debido a la enorme demanda de socios y la capacidad limitada del estadio. Para poder habilitar el carnet y acceder a las populares, los socios debían acreditar una asistencia mínima a los partidos disputados durante los últimos 12 meses.
En los últimos años, el requisito era del 70 por ciento de asistencia para los socios activos y del 50 por ciento para los socios del interior. Quienes no alcanzaban esos porcentajes quedaban relegados al momento de reservar su lugar para los partidos.
¿Para qué fue creado el filtro de asistencia que ahora podría desaparecer?
La medida fue creada para premiar a quienes concurrían regularmente a la cancha, pero también generó numerosas quejas de socios que, por cuestiones laborales, económicas o de distancia, tenían dificultades para cumplir con esos porcentajes.
Si finalmente se confirma la eliminación del filtro, todos los socios volverían a competir en igualdad de condiciones para reservar su lugar en las populares a través de la web, un cambio que podría impactar directamente en la forma de acceder a la Bombonera y que seguramente será bien recibido por una gran parte de la masa societaria.