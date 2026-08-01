Boca confirmó una noticia que generó gran malestar en sus hinchas en la antesala al choque ante Estudiantes

Boca hizo oficial una decisión que, si bien ya se veía venir, volvió a dejar bajo la lupa a la dirigencia de Juan Román Riquelme.

Era cuestión de horas para que se haga oficial. Después de varios días de incertidumbre, Boca terminó confirmando la decisión que ninguno de sus hinchas quería escuchar: el partido ante Estudiantes de La Plata no se jugará en la Bombonera.

La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme entendió que el campo de juego necesita una recuperación urgente y que las lluvias pronosticadas para los próximos días sólo agravarían la situación. Por eso, el Xeneize será local el miércoles 5 de agosto en el Tomás Adolfo Ducó -estadio de Huracán- por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.

Boca confirmó que se muda al Ducó: ¿por cuántos partidos? La mudanza, sin embargo, podría ser más larga de lo imaginado. En Boca también mantienen en duda el choque frente a Vélez, previsto para el sábado 8 de agosto, ya que todo dependerá de cómo responda el césped durante la próxima semana. Si no mejora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena seguirá siendo anfitrión en Parque Patricios.

Boca será local en la cancha en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios. Foto: Prensa Huracán No obstante, hay un tercer compromiso que también bajo análisis: la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay, programada para el martes 11 de agosto. La intención del club es esperar hasta último momento para evaluar si la Bombonera llega o no en condiciones óptimas.