Lapidaria crítica de Riquelme tras la clasificación de Boca en Chile y contrapunto con Arruabarrena: "No tiene nada que ver con lo anímico"

Riquelme celebró la clasificación, pero dejó una crítica contundente al rendimiento de Boca y marcó diferencias con el análisis de Arruabarrena.

Tras el sufrido pase a octavos frente a O’Higgins, Juan Román Riquelme realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento de Boca y dejó un mensaje que se interpretó como un contrapunto con las declaraciones de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador había insistido en la necesidad de recuperar confianza y mejorar el aspecto mental de un plantel golpeado por los últimos resultados, pero el presidente consideró que el principal problema estuvo dentro de la cancha.

"No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza, esa es la realidad. A veces uno dice cosas para contestarles a ustedes (por los periodistas) con mucho respeto y tranquilidad. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado sin llegar a los penales", sostuvo Riquelme al analizar la jugada que terminó en el tanto de Francisco González para O’Higgins.

Riquelme marcó errores de Boca y se diferenció de Arruabarrena Riquelme marcó errores de Boca y se diferenció de Arruabarrena tras la clasificación DSports El máximo dirigente xeneize remarcó que existen errores que exceden cualquier cuestión emocional y que deben corregirse de inmediato si Boca pretende pelear por objetivos importantes. De esta manera, Román tomó distancia de uno de los ejes del discurso que Arruabarrena viene sosteniendo desde su regreso al club, donde remarcó en varias oportunidades la necesidad de recuperar la fortaleza mental del grupo.

Sobre la clasificación en Chile, el presidente de Boca reconoció que la definición desde los doce pasos tuvo una cuota de fortuna. "Los penales son cuestión de suerte, y la suerte estuvo de nuestro lado", admitió. Riquelme también pidió contexto para analizar el rendimiento del equipo. Señaló que Boca atraviesa un calendario muy exigente, "con partidos cada dos o tres días hasta fines de agosto", y recordó que "varias bajas por lesión" complicaron la planificación del cuerpo técnico.