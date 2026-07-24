¿Riquelme 2027? Qué dijo el presidente de Boca sobre la posibilidad de la reelección

Riquelme habló de su presente al frente del club y una frase fue interpretada como un guiño a una eventual candidatura en las elecciones de 2027.

Juan Román Riquelme habló de su futuro en Boca y una frase encendió el debate sobre una posible reelección en 2027. ¿Seguirá al frente del club?

Las elecciones presidenciales de Boca todavía aparecen lejanas en el calendario, pero Juan Román Riquelme ya comenzó a generar expectativas sobre su futuro político dentro del club. El actual mandatario dejó una frase que muchos interpretaron como una señal de cara a ir por la reelección dentro de un año y medio.

La posibilidad de una nueva candidatura no aparece como un obstáculo desde lo estatutario. Riquelme asumió la presidencia de Boca en diciembre de 2023, por lo que el actual es su primer mandato al frente del club. Durante el período 2019-2023 ocupó el cargo de vicepresidente segundo en la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal, motivo por el cual está habilitado para buscar la reelección en los comicios previstos para 2027.

Riquelme dejó una frase que hizo ruido en el mundo Boca Riquelme dejó una señal sobre su futuro y ya piensa en las elecciones de Boca. En una entrevista con el diario Olé, el máximo ídolo de la historia xeneize habló sobre su presente en la conducción de la institución y dejó una reflexión que no pasó inadvertida. "Ahora me toca estar en este lugar. Y esto es poder decir que mi vida es una maravilla", afirmó.

Sin que existiera una pregunta puntual sobre una futura candidatura, Riquelme fue más allá y deslizó una frase que no pasó inadvertida. “Porque tener que estar acá, tener la responsabilidad de intentar ayudar al club y hacerlo con tanto amor, me da mucha felicidad. Así que espero poder estar por mucho tiempo”, expresó.