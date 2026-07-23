Juan Román Riquelme fue consultado sobre la frustrada llegada de la Joya al cuadro de la Ribera y lanzó una elocuente sentencia acerca de ello.

Juan Román Riquelme volvió a referirse a uno de los grandes temas del mercado de pases de Boca: la frustrada incorporación de Paulo Dybala. En una extensa entrevista con TyC Sports, el presidente xeneize fue consultado por las negociaciones con el delantero cordobés y dejó una respuesta tan breve como sugestiva que rápidamente hizo ruido entre los hinchas.

"Preguntale a él...” respondió Román cuando le preguntaron por qué finalmente no se concretó la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina. Lejos de cerrar la puerta, el máximo dirigente azul y oro agregó una frase que volvió a encender la ilusión: "¿No hablan con él ustedes? Yo de vez en cuando hablo... Me debe la camiseta, esperemos que algún día cumpla”.

La elocuente respuesta de Riquelme sobre si Paulo Dybala estuvo cerca de jugar en Boca X @TyCSports La posibilidad de ver a Dybala con la camiseta de Boca tomó fuerza durante las últimas semanas, impulsada también por su estrecha relación con Leandro Paredes. Sin embargo, tras varias negociaciones y versiones cruzadas, la Joya decidió renovar su contrato con Roma hasta junio de 2027 y continuará su carrera en Italia, donde además disputará la próxima edición de la Champions League.

El cordobés atraviesa un gran presente en el conjunto italiano, donde ya lleva cuatro temporadas y se ganó el cariño de los hinchas. Antes había jugado siete Champions consecutivas con Juventus, certamen en el que alcanzó la final de la temporada 2016/17, perdida frente al Real Madrid.