Se terminó el sueño de Boca: Paulo Dybala definió su futuro y seguirá en Europa

Después de varias semanas de incertidumbre, Paulo Dybala resolvió su futuro inmediato. El delantero argentino, cuyo contrato con la Roma había finalizado el 30 de junio, alcanzó un acuerdo para continuar en el club italiano y descartó, al menos por ahora, cualquier posibilidad de llegar a Boca Juniors .

La situación era seguida de cerca en el fútbol argentino debido a los rumores que vinculaban a la "Joya" con el Xeneize. Sin embargo, las negociaciones entre la dirigencia de la Roma y el entorno del futbolista llegaron a buen puerto y derivaron en la extensión de su vínculo hasta junio de 2027.

El nuevo contrato contempla un salario reducido respecto del acuerdo anterior, aunque incorpora distintos incentivos económicos vinculados al rendimiento deportivo y una cláusula que permitirá extender la relación por una temporada más si ambas partes están de acuerdo.

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, quien aseguró que nunca existieron dudas sobre la continuidad del delantero en la capital italiana.

“ Paulo Dybala ha acordado todos los términos del nuevo contrato con la AS Roma, nunca hubo dudas. Se queda en el club para jugar fútbol de la UCL con un salario reducido, nuevo contrato completado”, publicó Romano en su cuenta de X.

Paulo Dybala continuará su carrera en la Roma tras alcanzar un nuevo acuerdo con el club italiano.

Además del nuevo salario, el acuerdo incluye diferentes bonos por objetivos deportivos y una opción unilateral para prolongar el vínculo más allá de junio de 2027, siempre que ambas partes consideren conveniente continuar con la relación.

El respaldo de Gasperini fue clave

Según informó La Gazzetta dello Sport, el entrenador Gian Piero Gasperini fue uno de los principales impulsores de la renovación de Dybala. El técnico les pidió a los dirigentes conservar la base del plantel y evitar la salida de futbolistas importantes, salvo que aparezca “una oferta irresistible”.

La postura del entrenador cobra relevancia en un contexto económico complejo para la Roma. El club todavía busca reducir su déficit para cumplir con las exigencias financieras de la UEFA y evitar posibles sanciones, entre ellas una multa o restricciones para confeccionar su plantel de cara a la temporada 2027/28.

En ese escenario, uno de los nombres que aparece como posible venta es el de Matías Soulé. El argentino no tiene asegurada la titularidad y cuenta con propuestas cercanas a los 40 millones de euros, especialmente desde Arabia Saudita, una operación que podría aliviar la situación económica de la institución.

Mientras tanto, Gasperini considera que Dybala, ya recuperado de la lesión que lo marginó durante buena parte de la temporada pasada, puede volver a ser un jugador determinante para una campaña en la que la Roma buscará competir tanto en la Serie A como en la UEFA Champions League.