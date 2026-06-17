Las internas del viaje de Paulo Dybala a Córdoba: guerra familiar, reencuentro y el desplante de Oriana Sabatini

Mientras el Mundial avanza, el futbolista viajó a su provincia natal con el objetivo de presentar a su hija recién nacida: los detalles.

El reciente viaje de Paulo Dybala a la provincia de Córdoba tenía como objetivo principal presentar a su hija, Gia, ante su círculo familiar. Sin embargo, el encuentro destapó una feroz interna que el futbolista mantiene desde hace años con su familia, sumado a una actitud muy particular que tuvo como protagonista a su esposa, Oriana Sabatini.

La disputa familiar: un conflicto de negocios y traiciones Embed - Clip of "Paulo Dybala y reencuentro familiar" 1 El delantero regresó a sus tierras, pero el evento evidenció las fracturas de su entorno. El eje central de la tensión gira en torno al marcado distanciamiento que Paulo mantiene con sus hermanos, Gustavo y Mariano Dybala. La relación llegó a un punto tan crítico que el jugador decidió directamente no invitarlos a su casamiento.

El origen de esta profunda grieta tendría fuertes raíces profesionales. En diciembre del año pasado, sus hermanos habrían intentado rescindir de manera unilateral el contrato de Dybala con la Roma de Italia. El presunto objetivo de Gustavo, quien maneja temas de representación, era forzar la llegada de Paulo a Boca Juniors, una maniobra ejecutada a sus espaldas que enfureció al futbolista y profundizó el quiebre familiar.

El reencuentro en Pilar y la presentación de Gia Embed - Paulo Dybala y reencuentro familiar A pesar de los conflictos de larga data, la llegada al mundo de la pequeña Gia funcionó como un intento de acercamiento. La reunión no se llevó a cabo en la ciudad natal del jugador, Laguna Larga, sino que se organizó en un salón llamado "Zenón Eventos", ubicado en la localidad cordobesa de Pilar.

El evento se manejó bajo un estricto secreto, aunque páginas y radios locales terminaron confirmando la visita del astro futbolístico. Durante la juntada se pudo ver a Alicia, la madre de Paulo, junto a varios primos. Si bien Gustavo Dybala dio el presente en esta ocasión, la rotunda ausencia de Mariano Dybala dejó en evidencia que las fricciones más duras del clan continúan intactas. Por su parte, el jugador aprovechó el viaje para hablar con los medios locales y, al ser consultado sobre su futuro profesional, aseguró que todavía no tiene nada decidido y que todas las opciones, tanto renovar con la Roma como ir a Boca, son posibles.