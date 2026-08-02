Chiche Gelblung volvió a la televisión tras su internación y dejó un contundente mensaje: "El trabajo es..."

Apenas unos días después de recibir el alta médica de su segunda internación del año en el Sanatorio Mater Dei, Chiche Gelblung , de 82 años, volvió a pisar el estudio de Crónica TV. Su gran regreso se dio durante el pase de programas con el periodista Guido Záffora.

Durante el intercambio, Záffora le remarcó “No parás de trabajar, Chiche” . Fiel a su estilo directo y sin dar vueltas, Gelblung retrucó al instante: "El trabajo es parte de la terapia".

Para ejemplificar su visión, el conductor mencionó a Moria Casán, con quien acababan de charlar al aire. “Mirá, Moria se levanta a las seis y media de la mañana todos los días. Y es una estrella” , tiró Chiche . Si bien Záffora aprovechó para decirle que él también era una estrella, Gelblung expresó con humildad : “No, yo no soy una estrella, pero me levanto temprano también, salgo a laburar”.

El programa también sirvió de escenario para mostrar un reencuentro entre Chiche y Moria. Atrás quedó aquel viejo cruce mediático por los comentarios de la actriz sobre la serie de Carlos Menem; esta vez, el clima fue de complicidad y elogios. Gelblung le preguntó a la diva: “¿Vos te acordás quién te hizo la primera nota?” , a lo que ella asintió rápidamente recordando que había sido él, en la revista Gente.

La charla derivó en el inminente estreno de la serie biográfica de Casán en Netflix, que verá la luz el próximo 14 de agosto. Cuando Chiche le consultó sobre las actrices elegidas para interpretarla en las distintas etapas de su vida, Moria se mostró súper conforme: “Yo estoy muy conforme con todas, no van a imitar ni caricaturizar, son actrices que van a interpretar tu ADN”. Sobre la superproducción, adelantó que la serie “tiene mucha verdad, mucho impacto. Tiene glam, tiene revista, tiene la desilusión. Está muy bien filmada, tiene un criterio sensible”.

Cómo está la salud de Gelblung

Chiche Gelblung. Foto: captura de video TV.

El historial médico reciente de Gelblung generó mucha preocupación en su entorno y en los medios. El conductor fue ingresado al Mater Dei por un cuadro respiratorio y fiebre, siendo esta su segunda internación en pocas semanas. Cabe recordar que su primera estadía en la clínica se extendió por casi un mes y se originó a raíz de una trombosis en el tobillo.

Todo el cuadro se agravó seriamente debido a una caída en su casa, lo que derivó en una infección y una posterior gangrena. El estado fue tan crítico que los médicos llegaron a evaluar la amputación de una pierna. Frente a esa durísima posibilidad, el propio Chiche había confesado: “Antes de morirme, prefiero eso”.

Afortunadamente, los profesionales lograron revertir la situación mediante una cirugía vascular y la colocación de dos stents. La periodista Fernanda Iglesias detalló en su momento que el tratamiento incluyó anticoagulación y un estricto seguimiento de una llaga en la planta del pie que había desatado las complicaciones más graves.