Fuerte descargo de una bailarina contra Nicolás Occhiato tras ser el blanco de burlas en Luzu TV: "Decepción"

La joven apuntó duramente contra el conductor luego de que los integrantes de un ciclo se rieran de un video suyo en vivo.

Luzu TV vuelve a estar en el ojo de la tormenta por sus actitudes al aire. En esta ocasión, la bailarina del programa Pasión de Sábado, Kiara Aldeco, utilizó sus redes sociales para expresar su profunda indignación y dolor luego de que en Antes que Nadie se burlaran abiertamente de un video suyo.

Todo se desató cuando en la mesa del programa que lidera Diego Leuco, reprodujeron un clip de la joven bailando y sus abuelos presenciando el momento, lo que provocó risas, comentarios despectivos y expresiones en tono de burla por parte de los integrantes. Ante la viralización del momento, la joven no se quedó callada y publicó un contundente descargo, cuestionando la responsabilidad del medio y apuntando directamente contra el creador del canal, Nicolás Occhiato.

La fuerte queja que recorrió las redes "Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", comenzó expresando la bailarina en el texto que acompañó con capturas del programa. En su mensaje, destacó su versatilidad y la disciplina que requiere su profesión, lamentando que se naturalicen las risas hacia quienes intentan crecer en el mundo del arte en el país.

"No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona. Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente", sentenció.

El mensaje directo a Occhiato Kiara Aldeco. TikTok / Kiara Aldeco En la misma publicación, la bailarina arrobó explícitamente a Nicolás Occhiato, reclamándole mayor empatía, especialmente teniendo en cuenta el paso del conductor por certámenes televisivos de baile.