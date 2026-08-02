La Joaqui compartió un contundente video tras la separación con Luck Ra: "Me di cuenta que..."

La Joaqui subió un video tras separarse de Luck Ra y diferentes usuarios lo tomaron como una indirecta tras el fin del amor.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue dando que hablar, ya que sorprendió a todos. Fue la artista quien compartió un comunicado en las redes sociales y posteriormente hizo lo mismo el cantante cordobés.

La confirmación se dio luego de que ambos compartieron fuertes indirectas en Instagram y también en TikTok. Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia, aunque la expareja dejó en claro que no hubo infidelidad en el medio.

En las últimas horas, La Joaqui compartió un nuevo video que fue tomado como otra indirecta a Luck Ra. En el clip se la puede ver a ella cantando un tema de Callejero Fino, artista argentino.

La Joaqui y un video que generó repercusión tras la separación con Luck Ra "Me di cuenta de que yo no te hago falta, me haces sentir que soy yo quien está en falta", es la parte que se pudo escuchar en la historia que compartió la expareja del jurado campeón de La Voz Argentina.