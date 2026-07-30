La Joaqui habló sobre Tuli Acosta tras la inesperada separación con Luck Ra: "Es..."

La Joaqui decidió hablar con los medios de comunicación tras el desgarrador llanto en Luzu TV y afrontó los rumores de una supuesta tercera en discordia.

La Joaqui y Luck Ra le pusieron fin a su historia de amor que inició en el año 2024, cuando se conocieron en un evento. La pareja se mostraba muy feliz en redes sociales, pero hace algunas semanas las indirectas por redes comenzaron y la cantante decidió hacer público lo que ocurría.

"Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", expresó en parte del escrito.

La artista visitó el miércoles por la noche Luzu TV y, tras el programa donde habló de lo sucedido, decidió expresarse ante los periodistas que se encontraban afuera del canal de streaming. La Joaqui afrontó los rumores de infidelidad por parte del cordobés y fue tajante.

La Joaqui habló de Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra "Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. Fue él quien tomó la decisión, es cuatro años más joven que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico: ser feliz", sostuvo la cantante sobre Luck Ra.