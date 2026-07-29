Tras la ruptura con Luck Ra, La Joaqui apareció con lentes oscuros y rompió el silencio en vivo: "Autoboicot"
La cantante decidió dar la cara ante la separación que ha generado comentarios y numerosos rumores: los detalles.
La separación entre La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. Durante la última emisión de PLP (Luzu TV), la cantante decidió hablar abiertamente sobre su estado emocional y el proceso personal que atraviesa actualmente.
En un intercambio directo con sus compañeras de equipo, Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna, la referente del RKT detalló cómo transita este momento. "Estoy en una etapa de autoboicot. Me siento como... a veces uno está tan hundido en el dolor que no puede ver con claridad", se sinceró la artista durante la transmisión en vivo.
La Joaqui se separó de Luck Ra y así se muestra en sociedad
Frente a esta declaración, el panel intervino para brindarle contención y respaldar su figura. Flor Jazmín Peña fue determinante al momento de tomar la palabra, e incluyó un mensaje directo hacia la expareja de la cantante: "Perdón, no te bajes el precio, porque así como se te cayó el apodo, 'El L', que es espectacular para este muchacho, que no vamos a volver a mencionar... la rompés".
Por su parte, Evitta Luna remarcó la resiliencia de su compañera frente a situaciones adversas: "Son etapas y son momentos, y acá vamos a estar para reconocerte lo que sos. Vos has estado en peores momentos y has salido con una fuerza aún mayor de la que tenías, y con menos herramientas que ahora. Vos sos una fucking sensei".
El cierre del bloque quedó marcado por una intervención de Anita Espósito, quien expuso de qué manera acciona en las plataformas digitales para respaldar a la artista. Ante la consulta sobre si utilizaba perfiles falsos para responder a los detractores, Espósito desestructuró el tono de la charla al admitir: "Yo tengo solo la cuenta de la mueblería y la de Alisados Marta. Llegó tan lejos esa cuenta que estoy todavía haciendo muebles".