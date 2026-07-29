Tras la ruptura con Luck Ra, La Joaqui apareció con lentes oscuros y rompió el silencio en vivo: "Autoboicot"

La separación entre La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. Durante la última emisión de PLP (Luzu TV), la cantante decidió hablar abiertamente sobre su estado emocional y el proceso personal que atraviesa actualmente.

En un intercambio directo con sus compañeras de equipo, Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna, la referente del RKT detalló cómo transita este momento. "Estoy en una etapa de autoboicot. Me siento como... a veces uno está tan hundido en el dolor que no puede ver con claridad", se sinceró la artista durante la transmisión en vivo.

La Joaqui se separó de Luck Ra y así se muestra en sociedad Frente a esta declaración, el panel intervino para brindarle contención y respaldar su figura. Flor Jazmín Peña fue determinante al momento de tomar la palabra, e incluyó un mensaje directo hacia la expareja de la cantante: "Perdón, no te bajes el precio, porque así como se te cayó el apodo, 'El L', que es espectacular para este muchacho, que no vamos a volver a mencionar... la rompés".

Por su parte, Evitta Luna remarcó la resiliencia de su compañera frente a situaciones adversas: "Son etapas y son momentos, y acá vamos a estar para reconocerte lo que sos. Vos has estado en peores momentos y has salido con una fuerza aún mayor de la que tenías, y con menos herramientas que ahora. Vos sos una fucking sensei".