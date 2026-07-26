El sorpresivo video de Luck Ra en medio de los rumores de separación con La Joaqui

En los últimos días comenzaron a circular rumores de que Luck Ra se separó de su pareja y un posteo alertó a todos los seguidores.

Luck Ra y La Joaqui son una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo; sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un rumor que alertó a todos los fanáticos. Es que ambos estarían afrontando una dura crisis en su relación amorosa.

Todo sucedió en LAM cuando expresaron que la pareja no estaría en su mejor momento tras una hermosa historia de amor. El trabajo y la agenda de ambos habrían sido las causas que fueron desgastando la relación, según indicaron en el ciclo de América TV.

En medio de todo esto, se volvió viral un video que Luck Ra subió a sus redes sociales. En el mismo aparece sin La Joaqui, en un balcón mientras admira el mar y el bello atardecer que lo acompañaba.

El llamativo video de Luck Ra en medio de los rumores de separación Lo que llamó la atención fue el audio que utilizó: "Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien". Este audio es de un video de Gaspi, el youtuber fallecido en un accidente entre helicópteros ocurrido en Brasil.