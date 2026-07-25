Al límite: las fotos de Valentina Cervantes en bikini escotadísima que incendiaron las redes en sus vacaciones con Enzo Fernández

Con imágenes frente al espejo y disfrutando del sol, la creadora de contenido mostró la intimidad del viaje familiar tras el certamen futbolístico.

Valentina Cervantes impactó en redes durante sus vacaciones con Enzo Fernández. / Instagram @valucervantes

Luego del desgaste físico y emocional que significó el Mundial 2026 en Estados Unidos, Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron tomarse un respiro. La pareja optó por iniciar sus vacaciones de manera inmediata, alejándose de la escena pública para recargar energías junto a sus dos hijos.

Enzo Fernández y su pareja eligieron un destino reservado tras la final del Mundial 2026. Instagram @enzofernandez El mediocampista de la Selección argentina prefirió no regresar al país con la delegación tras la final disputada ante España. En su lugar, emprendió viaje directamente hacia un destino reservado con el objetivo de descansar junto a su círculo más íntimo.

Valentina Cervantes se llevó todos los likes con su bikini en Instagram En las últimas horas, la influencer sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir imágenes del viaje. Cervantes se fotografió tomando sol de costado luciendo un conjunto de bikini blanca con un diseño escotado, y más tarde publicó una selfie frente al espejo para mostrar la prenda completa.

La influencer cautivó a sus seguidores al mostrar su conjunto veraniego en redes sociales. Instagram @valucervantes Las postales no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la belleza de la modelo y le enviaron mensajes de afecto a la familia.

Valentina Cervantes compartió imágenes disfrutando del sol durante las vacaciones familiares. Instagram @valucervantes En paralelo al descanso de la pareja, el entorno de Fernández vive momentos de alta demanda comercial. La familia del futbolista lanzó al mercado una serie de remeras estampadas con la imagen de su festejo de gol ante Inglaterra en semifinales.