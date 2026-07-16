La insólita decisión de Valentina Cervantes para el partido de Argentina e Inglaterra que sorprendió a todos

Durante los partidos decisivos de la Selección Argentina , la tensión traspasó a las tribunas y afectó directamente a los familiares de los jugadores. Esto quedó en evidencia con un video que salió a la luz hoy, donde Valentina Cervantes , pareja del mediocampista Enzo Fernández, reveló la insólita decisión que tomó durante el enfrentamiento de ayer.

Desbordada por la emoción, los nervios y respetando la cábala que venía sosteniendo, Valentina eligió directamente no ver el partido y quedarse en los pasillos del estadio.

En las imágenes que trascendieron, se puede ver a una Valentina visiblemente emocionada y contenida en las afueras de la tribuna. Ante la insistencia para que ingresara a la cancha a disfrutar del encuentro, su respuesta fue tajante y reflejó el calvario que viven muchos familiares:

"Me quedo acá hasta que termine el partido, me quedo acá. Me quedo acá porque no puedo ver, porque me hacen muy mal", confesó Cervantes , tratando de mantener la calma mientras la adrenalina del estadio vibraba a su alrededor.

La joven decidió transitar la tensión acompañada de su hija, mientras que el hijo menor de la pareja había quedado al cuidado de allegados para que ella pudiera manejar los nervios del momento.

El inesperado agradecimiento de los hinchas

La foto de la influencer apenas terminó el partido. IG @valucervantes

Uno de los detalles más llamativos y tiernos de la cobertura fue la reacción de la gente al verla fuera de la tribuna. Al consumarse el gol de Enzo Fernández, los hinchas que circulaban por el lugar comenzaron a acercarse a ella para agradecerle por el tanto.

El propio periodista que cubría el momento reflexionó sobre esta curiosa transferencia de afecto: "La gente le agradecía a Valu Cervantes por el gol. Yo también me estoy dando cuenta ahora... le digo gracias, ¿y gracias de qué? Le decía gracias a ella para que le llegue a Enzo".