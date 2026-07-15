En la previa de la semifinal: la polémica con Valentina Cervantes tras sus sorpresivos dichos sobre Inglaterra

En la previa del partido de la Selección, la pareja de Enzo Fernández reveló la firme decisión que tomó con sus hijos respecto a las típicas arengas de cancha.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra ya se vive a flor de piel. Sin embargo, en medio de esta efervescencia, unas declaraciones de Valentina Cervantes, la pareja del mediocampista Enzo Fernández, generaron un fuerte revuelo al dejar al descubierto una postura familiar que muchos hinchas no esperaban.

La influencer fue consultada sobre cómo transitan las horas previas al decisivo encuentro frente al equipo dirigido por Thomas Tuchel. Lejos de sumarse a la clásica rivalidad deportiva que caracteriza a este duelo histórico, Cervantes sorprendió al confesar que le tiene prohibido a sus pequeños sumarse a los cánticos contra el rival, haciendo especial hincapié en el famoso hit de tribuna "el que no salta es un inglés".

Valentina Cervantes: "Mi hijo nació allá" "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco", soltó con total naturalidad la pareja del campeón del mundo, desatando de inmediato la controversia en las redes sociales, donde el termómetro de la pasión argentina no siempre perdona este tipo de matices.

La situación no se limita solo al menor de la familia, sino que también involucra a su hija mayor, quien ya tiene plena conciencia de su entorno. "Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", profundizó Cervantes.

La pareja de Fernández fue blanco de críticas. Archivo MDZ Consciente de la repercusión que sus palabras podían generar en un momento de tanta sensibilidad deportiva, Valentina intentó bajarle el tono a la polémica y separar las aguas entre el fútbol y la vida personal. "El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo", aseguró, mostrándose al margen de las históricas fricciones entre ambas naciones.