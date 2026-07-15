Anastasia, el musical: un viaje inolvidable dentro de una producción de nivel internacional

Hay obras que sorprenden por su despliegue y otras que conquistan por sus interpretaciones. Anastasia, el musical logra ambas cosas. La versión argentina del clásico inspirado en la película ofrece una propuesta ambiciosa, cuidada hasta el último detalle y con un elenco que responde con creces al desafío.

La historia conserva la esencia que hizo famosa a Anastasia: una joven que emprende un viaje desde Rusia hasta París para descubrir quién es realmente y reconstruir un pasado del que apenas conserva recuerdos . Sobre esa base se construye un espectáculo que combina emoción, romance, humor y una impecable factura técnica.

La producción merece un capítulo aparte. Las proyecciones originales utilizadas en Broadway, la orquesta sinfónica en vivo, el fastuoso vestuario con cientos de cristales Swarovski , las coreografías y una escenografía que cambia constantemente convierten cada escena en una experiencia visual. Entre los momentos más logrados se destaca el viaje en tren , resuelto con una creatividad que despierta el aplauso espontáneo del público.

También llaman la atención algunos recursos sensoriales que elevan la experiencia, como la aromatización de la sala en una de las escenas y un diseño sonoro envolvente que consigue transportar al espectador al corazón de la acción .

Si hay un nombre que sobresale por encima del resto es el de Minerva Casero . La actriz se adueña del escenario con una interpretación sólida y llena de matices, construyendo una Anastasia cercana, sensible y convincente.

Minerva Casero se llevó la ovación del púbico por su rol como Anastasia. Camilo Khoury.

Su desempeño vocal merece una mención especial. Cada canción encuentra el equilibrio justo entre técnica y emoción, con una voz potente, clara y expresiva que sostiene algunos de los momentos más conmovedores de la obra. Lejos de limitarse a cantar bien, Casero interpreta cada tema y logra que el recorrido emocional del personaje resulte completamente creíble.

El elenco acompaña con un nivel muy parejo. Iñaki Aldao, Carolina Mainero y Pichu Straneo conforman un trío que funciona con gran naturalidad y aporta ritmo a la historia.

En particular, Pichu Straneo demuestra una faceta distinta a la que el público suele asociar con él. Compone un personaje con personalidad y presencia, y utiliza su reconocido talento para el humor únicamente cuando la historia lo necesita. Sus intervenciones cómicas son pocas, pero muy bien ubicadas: generan distensión sin desviar la atención del relato y potencian el carisma de su personaje.

Anastasia, el musical es una obra que tiene una producción impresionante. Camilo Khoury.

Las actuaciones de Andrea Mango y Agustín Iannone también merecen ser destacadas por la sensibilidad con la que abordan a sus personajes, mientras que el ensamble sostiene un nivel de excelencia durante toda la función.

La dirección de Marcelo Rosa consigue que todos los elementos dialoguen entre sí con precisión, sin excesos ni tiempos muertos. Detrás se percibe un trabajo minucioso que hace que cada escena tenga sentido y fluya con naturalidad.

Anastasia, el musical es una propuesta que combina emoción, talento y un despliegue técnico notable. Un musical que vale la pena ver.