A un mes de la polémica, Florencia Peña confirmó charlas con Nicolás Occhiato y podría regresar a Luzu TV

Luego de un mes alejada de la exposición mediática, la actriz aclaró los rumores sobre juicios millonarios y explicó por qué Marley no la defendió públicamente.

Florencia Peña reapareció en los medios tras un mes de lejanía. En SQP (América TV), confirmó que finalmente pudo dialogar con Nicolás Occhiato, un paso fundamental tras la tensión generada por la fake news. También, expresó cómo está su vínculo con Marley y por qué el conductor no habló por ella en medio de la crisis mediática.

Los detalles de la charla con Nicolás Occhiato Respecto a la charla con el director de Luzu TV, resultó ser aliviadora, ya que ambos se encontraban dolidos por no haber podido comunicarse con anterioridad para entender lo que le había pasado a cada uno.

Si bien los detalles del encuentro quedaron en el estricto ámbito privado, la artista desmintió categóricamente los rumores que indicaban la existencia de un juicio millonario por 750 millones de pesos. Además, destacó el trabajo de sus abogados para acercar a las partes y evitar llegar a instancias conflictivas que ninguno deseaba.

Peña sobre Marley: "Yo me inmolo, Marley no" Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue el vínculo con su histórico amigo y compañero de pantalla, Marley. Ante la consulta sobre la falta de apoyo público por parte del animador durante el escándalo, la conductora le restó importancia y aclaró que su amistad de más de 25 años se mantiene intacta.

Explicó que el presentador tiene una personalidad más cautelosa a la hora de exponerse, definiéndolo de manera coloquial como un "alemanote". Fiel a su estilo directo, enfatizó: "Yo me inmolo... Marley no es así, pero nunca fue así y yo sé que soy su amiga hace 25 años, y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer".