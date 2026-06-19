"La respeta y la admira": la inesperada respuesta de Celia Messi a Florencia Peña y una curiosa invitación

Luego de que la conductora pidiera disculpas públicas, Celia Cuccittini sorprendió con una cálida actitud: el mensaje de la madre del jugador.

El escándalo mediático que sacudió a Luzu TV y culminó con la cancelación definitiva del programa El Show del Verano parece haber encontrado un cierre pacífico en el plano personal. Tras el sentido descargo de Florencia Peña, quien había asegurado que se comunicó de forma privada con la familia Messi para pedir perdón por el gravísimo error informativo de su producción, la respuesta tan esperada finalmente llegó para traer alivio.

La encargada de dar a conocer el desenlace de esta historia fue Yanina Latorre. A través de una publicación en sus redes sociales, la conductora de SQP compartió los detalles del intercambio privado y confirmó que Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, decidió enviarle un mensaje directo a la actriz para calmar las aguas.

El mensaje de la madre del ídolo El mensaje de la mamá de Lionel Andrés Messi. IG @yanilatorre Según la información detallada por Latorre, la esposa de Jorge Messi tuvo un gesto de gran nobleza frente a la angustia pública de la exconductora. En el texto, Celia Messi le comunicó que "le acepta las disculpas" y le dejó en claro que comprende que "no lo hizo de mala fe". Lejos de guardar rencor por el difícil momento vivido a raíz de la fake news, la madre del astro rosarino le confesó que, si bien "no son amigas", siente por ella un sincero respeto y admiración.

Para coronar esta reconciliación y dar por terminada la controversia que dominó la agenda de los medios durante toda la jornada, el intercambio finalizó con una propuesta completamente conciliadora. Según reveló el texto publicado por Latorre, Celia se despidió de la actriz manifestando su deseo de que, una vez que pase la tormenta mediática, ambas "se puedan juntar a tomar un café". De esta manera, la familia Messi vuelve a demostrar su habitual calidez humana, cerrando el amargo capítulo con un contundente mensaje de paz.

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