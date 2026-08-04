Lionel Messi y un video "inédito" que demuestra un motivo clave por el que decidió vivir en Miami

Lionel Messi volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha. Un joven compartió un video en el que se cruza con el capitán de la Selección argentina a la salida de un shopping en Miami , en una escena que llamó la atención por la naturalidad con la que el rosarino caminaba por la ciudad.

En las imágenes, el fanático saluda al delantero con un simple "Hola, Leo", mientras Messi responde con amabilidad antes de continuar su recorrido. El breve intercambio se volvió viral porque refleja la tranquilidad con la que el futbolista puede desenvolverse en la ciudad estadounidense, sin el nivel de exposición que suele tener en otros lugares.

El video es interpretado como una nueva muestra de uno de los motivos que llevaron al rosarino a instalarse en Miami : la posibilidad de disfrutar de una vida cotidiana mucho más relajada junto a su familia, combinando la competencia deportiva con una mayor privacidad fuera de los estadios.

Mientras el video recorría las redes sociales, Messi continúa enfocado en su regreso a la actividad con Inter Miami . El entrenador Guillermo Hoyos destacó este martes que los días de descanso posteriores al Mundial fueron importantes para que el argentino pudiera recuperarse desde el aspecto mental.

"Las vacaciones se necesitan para relajarse un poquito, pero vas a extrañar en el fútbol muy rápido. Son jugadores de fútbol, es un sentimiento", afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido frente a Atlético de San Luis.

El rosarino reapareció el pasado sábado al ingresar en el segundo tiempo del empate 2-2 frente a Columbus Crew, en su primer partido tras la derrota en la final del Mundial. Antes había disfrutado de nueve días de vacaciones en Rosario y regresó a los entrenamientos del Inter Miami el 29 de julio.

Lionel Messi se prepara para volver a ser titular en Inter Miami. @InterMiamiCF

Inter Miami pone el foco en la Leagues Cup

Ahora, todo indica que Messi podría volver a ser titular este miércoles en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX. El conjunto estadounidense intentará comenzar con el pie derecho una competencia especial para el club, ya que fue el campeón de la edición 2023.

A la espera de la confirmación oficial del equipo, el entusiasmo de los hinchas crece tanto por su posible regreso desde el inicio como por las imágenes que, una vez más, muestran cómo el capitán argentino vive su día a día en Miami con una naturalidad difícil de imaginar en otros destinos.