Lionel Messi obtuvo un importante triunfo judicial en Estados Unidos tras una demanda millonaria

La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda presentada contra Lionel Messi por un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con dos partidos amistosos que la Selección argentina disputó frente a Venezuela y Puerto Rico en octubre del año pasado. La decisión representa un importante respaldo judicial para el capitán argentino en un caso que reclamaba una indemnización millonaria.

La resolución fue emitida por la jueza Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida. En el documento judicial, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido de desestimación presentado por la defensa del futbolista.

"Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi ", señala el fallo conocido durante el fin de semana.

La demanda había sido presentada en abril por la promotora Vid Music Global (VMG), que aseguró haber adquirido por 7 millones de dólares los derechos exclusivos para organizar y promover los amistosos de la Selección argentina frente a Venezuela y Puerto Rico.

Según la empresa, el acuerdo establecía que Messi debía disputar "al menos 30 minutos en cada partido", salvo en situaciones de lesión, enfermedad o fuerza mayor.

El reclamo tomó fuerza porque el capitán argentino no jugó frente a Venezuela al alegar problemas físicos, aunque al día siguiente sí participó de un partido de la Major League Soccer con Inter Miami. Además, la empresa sostuvo que el futbolista había participado previamente en la promoción del encuentro.

La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda contra Lionel Messi. EFE

Los argumentos de la jueza

En su resolución, Walsh consideró que varios de los planteos de la demanda no constituían hechos suficientes para sostener la acusación contra el jugador. La magistrada afirmó que "entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando".

El fallo únicamente alcanza a la moción presentada por Messi, por lo que no se pronuncia sobre la situación procesal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni del agente Julián Marcos Kapelan, quienes también fueron incluidos en la demanda.

El reclamo económico de la empresa

Además de cuestionar la ausencia de Messi frente a Venezuela, Vid Music Global aseguró haber sufrido pérdidas económicas cuando el amistoso contra Puerto Rico fue trasladado de Chicago a Miami debido a protestas migratorias registradas en la ciudad inicialmente elegida como sede.

La compañía sostuvo que ese cambio le ocasionó pérdidas por 1,3 millones de dólares y también argumentó que la ausencia del capitán argentino en el primer amistoso afectó la confianza del público de cara al siguiente compromiso, en el que finalmente sí fue titular.

Durante una conferencia de prensa realizada en abril, los demandantes afirmaron que Messi era "parte del esquema" y no podía "lavarse las manos". En total, la acción judicial incluía 11 cargos contra Messi, la AFA y Kapelan, entre ellos incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

La participación del Capitán ya estaba en duda en la previa del partido