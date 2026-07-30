En España juntan firmas contra Messi tras la final del Mundial: de qué trata el insólito pedido

Decenas de campañas cuestionan la supuesta conducta de Lionel Messi y exigen revocar un reconocimiento especial que recibirá en octubre. Los detalles.

Ni terminó de apagarse el fuego de la final del Mundial 2026 y en España ya apareció un capítulo más de la novela. Esta vez, el apuntado vuelve a ser Lionel Messi. ¿El motivo? Una ola de campañas busca que el capitán de la Selección argentina se quede sin el Premio Princesa de Asturias, una de las distinciones más importantes del país.

El reclamo empezó a crecer en el sitio Change.org, donde ya circulan unas 30 peticiones para que le retiren el galardón que le fue concedido antes de la Copa del Mundo y que debería recibir oficialmente en octubre. Algunas de esas iniciativas ya pasaron las 1.500 firmas y siguen sumando adhesiones.

Quienes impulsan la campaña sostienen que el comportamiento de Messi durante la final ante España no representa los valores de respeto, deportividad y juego limpio que promueve el premio. Por eso, exigen que la organización dé marcha atrás con la decisión.

El defensor de España, elegido mejor jugador joven del Mundial 2026, reveló la admiración que siente por el capitán argentino. EFE Por qué en España piden quitarle el Premio Asturias a Lionel Messi Entre los argumentos aparecen dos jugadas puntales de la final: el reclamo de Leo para que expulsaran a Marc Cucurella por taparse la boca y el momento en el que no fue a asistir a Mikel Merino tras un pelotazo accidental en la cabeza del español. Insólito.

Lo cierto es que, más allá del ruido que generaron estas campañas, por ahora no hubo ninguna respuesta oficial. Messi sigue siendo el ganador del Premio Princesa de Asturias, anunciado el pasado 3 de junio, y la ceremonia de entrega continúa prevista para octubre. Pero la polémica, una vez más, volvió a poner al 10 en el centro de la escena.