Santiago Abascal, el aliado español de Milei, habló de una "invasión" en Ceuta y apuntó contra Pedro Sánchez

Santiago Abascal , presidente de Vox y uno de los principales aliados políticos de Javier Milei en Europa, se pronunció sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. El dirigente español calificó la situación como una “invasión” y responsabilizó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por el ingreso de migrantes desde Marruecos.

La relación entre Santiago Abascal y el mandatario argentino se mantiene desde hace varios años. El líder de Vox participó de la asunción presidencial de Milei en diciembre de 2023 y ambos volvieron a encontrarse en Madrid el 14 de marzo de 2026.

Las declaraciones de Abascal se conocieron después de que cientos de personas cruzaran la frontera durante este jueves. Algunos migrantes ingresaron a pie por el espigón del Tarajal, mientras que otros llegaron a nado hasta las costas de la ciudad autónoma española.

A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Santiago Abascal compartió imágenes de los cruces fronterizos y lanzó un mensaje titulado “SOS Ceuta ”.

"No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo ‘Viva Pedro Sánchez’". En la misma publicación, el dirigente de Vox vinculó la inmigración irregular con posibles delitos y con el dinero destinado por el Estado español a la atención de los migrantes.

"De cada violación, de cada puñalada y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos hay un culpable directo: el jefe de la mafia llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder", agregó.

Con ese mensaje, Abascal colocó toda la responsabilidad sobre Pedro Sánchez, al que volvió a definir como “el jefe de la mafia”. También sostuvo que el Gobierno español habría favorecido la llegada de migrantes para ampliar su apoyo electoral, aunque no presentó pruebas para respaldar esa acusación.

Ceuta es una ciudad española en África que limita con Marruecos.

La declaración completa de Santiago Abascal en video

Luego de su publicación en X, Santiago Abascal difundió un video en el que profundizó sus críticas. En esta segunda intervención relacionó los cruces registrados en Ceuta con el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno español.

“Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo, en primer lugar, los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez”. El presidente de Vox también aseguró que la política migratoria provocará consecuencias en los servicios públicos y volvió a acusar al mandatario español de ser el principal responsable de la situación.

"El colapso de la sanidad y de la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles". Finalmente, Abascal pidió la salida del presidente del Gobierno y sostuvo que debería ser juzgado: "Y por eso la emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver, antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados".

Las expresiones forman parte de la postura política de Santiago Abascal. En el video, el líder de Vox no aportó información que permita establecer una relación directa entre las personas que ingresaron a Ceuta y los delitos futuros a los que hizo referencia.

Qué está pasando en Ceuta

La crisis se profundizó durante los últimos diez días, período en el que llegaron entre 1.500 y 2.000 migrantes a Ceuta. Las autoridades locales estimaron que alrededor de 700 son menores de edad y señalaron que más de 1.000 personas permanecían en los alrededores del centro de acogida, cuya capacidad supera apenas las 500 plazas. Policías nacionales y guardias civiles destinados en la frontera advirtieron que se encuentran desbordados. Los agentes deben rescatar a quienes intentan llegar por mar, identificar a los migrantes y comenzar los trámites administrativos para una eventual devolución.

El Gobierno de Ceuta solicitó el cierre temporal de la frontera con Marruecos, el despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional. La ciudad también reclamó mayores recursos y un mando único que coordine la respuesta de las fuerzas de seguridad. Por su parte, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y acelerar los trámites para devolver a quienes hayan entrado irregularmente. El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó, por el momento, declarar la emergencia nacional al considerar que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios dentro de ese mecanismo.

Ceuta se encuentra en el norte de África, limita con Marruecos y pertenece políticamente a España. Por su ubicación, constituye una de las fronteras terrestres entre África y la Unión Europea y es uno de los principales puntos de ingreso migratorio hacia territorio europeo.