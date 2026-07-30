España: un migrante marroquí admitió que fue expulsado de Holanda para evitar la cárcel y busca entrar a Ceuta

El hombre, que quiere entrar a España a través de Ceuta, reveló que fue expulsado, perdió la nacionalidad española y padece hepatitis C.

En medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, un migrante marroquí que ingresó de forma irregular a la ciudad autónoma española aseguró que fue expulsado de Países Bajos luego de rechazar cumplir una condena de cinco años de prisión.

El hombre realizó las declaraciones en una entrevista con el canal español Cuatro, donde explicó que llegó a España cuando tenía 10 años y que posteriormente se trasladó a Holanda. "Yo subí con 10 años, en el 2000, a España. Luego, me expulsaron de Holanda (Países Bajos) y ahora vuelvo aquí porque yo he cogido la nacionalidad en Barcelona", afirmó durante el reportaje.

Consultado sobre los motivos de su expulsión, sostuvo que las autoridades neerlandesas le ofrecieron dos alternativas. "Me dijeron: 'O entras a la cárcel durante cinco años o abandonas la nacionalidad y te bajas a Marruecos'". En ese marco, decidió volver a su país natal.

Mirá el video del marroquí que intentó ingresar a España a través de Ceuta Ante las preguntas del periodista, el hombre también aseguró que posteriormente perdió la nacionalidad española, aunque no reveló el motivo. Como si fuera poco, el migrante manifestó que padece hepatitis C y que no recibe tratamiento adecuado en Marruecos. "Llevo una enfermedad muy grave. Llevo hepatitis C. En Marruecos es incurable. Tampoco hay control", expresó.

Además, cuestionó las restricciones migratorias actuales y afirmó que cuando llegó a España, siendo menor de edad, los controles fronterizos eran diferentes.