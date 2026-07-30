Por qué Ceuta es de España si está en África: la historia del territorio desbordado por miles de migrantes

La entrada de miles de migrantes a Ceuta volvió a colocar a este pequeño territorio de España en el centro de la atención internacional. Durante los últimos días, numerosas personas procedentes de Marruecos intentaron atravesar la frontera por distintos puntos. Algunas cruzaron a nado por la zona del Tarajal, otras utilizaron flotadores y también hubo grupos que buscaron superar la valla que separa ambos territorios.

La llegada se intensificó este jueves y generó momentos de gran tensión. La cantidad de personas que intentaba entrar superó la capacidad de respuesta de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia desplegados en la zona. Las imágenes mostraron a cientos de migrantes avanzando al mismo tiempo, mientras los agentes intentaban controlar los accesos y asistir a quienes llegaban por el mar.

Por el momento, no existe una cifra oficial definitiva sobre la cantidad de personas que consiguieron entrar. La televisión pública española difundió estimaciones que iban desde las 2.000 hasta las 10.000 entradas durante las horas de mayor presión, aunque la Guardia Civil señaló que todavía no podía confirmar un número preciso.

Para comprender la magnitud de lo ocurrido hay que tener en cuenta el tamaño de Ceuta. En esta ciudad viven alrededor de 83.600 personas, según los datos del padrón correspondientes a 2025. Es decir, una llegada de varios miles de migrantes en pocas horas representa un impacto considerable para un territorio con una población relativamente pequeña .

La presión migratoria, además, no comenzó esta semana. Antes de esta última oleada, el Ministerio del Interior de España había contabilizado 2.826 entradas irregulares por vía terrestre entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días volvieron a mostrar por qué Ceuta es uno de los puntos fronterizos más sensibles de Europa.

La entrada masiva de migrantes volvió a poner el foco sobre la frontera de España con Marruecos.

La explicación se encuentra en su ubicación. Ceuta está en la costa norte de África, rodeada por Marruecos y por el mar Mediterráneo. Del otro lado del estrecho de Gibraltar se encuentra el sur de la península ibérica. Junto con Melilla, es uno de los dos territorios españoles situados en el continente africano.

Esta particularidad suele generar una pregunta: si Ceuta está en África, ¿por qué pertenece a España? Para responderla es necesario retroceder varios siglos y recorrer una historia marcada por conquistas, cambios de monarquía y acuerdos entre países.

Por qué Ceuta pertenece a España

Durante la Edad Media, Ceuta estuvo controlada por diferentes pueblos y reinos del norte de África. Su ubicación frente al estrecho de Gibraltar la convirtió desde muy temprano en un lugar estratégico para el comercio y para el control de las rutas marítimas entre el Mediterráneo y el océano Atlántico.

El primer cambio decisivo ocurrió en 1415, cuando Portugal conquistó la ciudad. Esto significa que Ceuta no pasó directamente de Marruecos a manos españolas. Antes de formar parte de España, permaneció durante más de un siglo bajo dominio portugués.

La situación comenzó a modificarse en 1580. Ese año, una crisis por la sucesión del trono portugués permitió que Felipe II, rey de España, también fuera reconocido como rey de Portugal. Los dos países no se unieron completamente, ya que conservaron sus leyes, instituciones y administraciones, pero quedaron gobernados por el mismo monarca. A partir de ese momento, Ceuta comenzó a quedar vinculada a la Corona española. Sin embargo, todavía seguía siendo formalmente una posesión portuguesa y su futuro no quedó definido hasta varias décadas después.

En 1640, Portugal inició una rebelión para recuperar su independencia de la monarquía española. La mayoría de los territorios portugueses reconoció entonces a la nueva dinastía de Braganza. Ceuta, en cambio, decidió mantenerse fiel al rey Felipe IV de España. Aquella decisión fue fundamental. Mientras Portugal volvía a convertirse en un reino independiente, Ceuta permaneció bajo la autoridad española. La situación quedó reconocida oficialmente en 1668, cuando ambos países firmaron el Tratado de Lisboa.

Ceuta tiene alrededor de 83.600 habitantes y es uno de los territorios más estratégicos de España. EFE

Mediante ese acuerdo, España reconoció la independencia de Portugal y, a cambio, Portugal aceptó que Ceuta quedara definitivamente bajo soberanía española. Desde entonces, la ciudad forma parte de España, aunque se encuentre geográficamente en África.

Este dato también permite entender por qué el Gobierno español sostiene que Ceuta no es una colonia. La ciudad quedó incorporada a España varios siglos antes de la creación del Estado moderno de Marruecos, que alcanzó su independencia en 1956.

Qué estatus tiene Ceuta en la actualidad

Con el paso del tiempo, Ceuta quedó plenamente integrada en la organización política y administrativa española. Durante buena parte del siglo XX estuvo vinculada a la provincia de Cádiz, situada al otro lado del estrecho de Gibraltar. En 1995, la ciudad obtuvo su propio Estatuto de Autonomía. Desde entonces, es considerada una ciudad autónoma de España. Su funcionamiento se parece al de las comunidades autónomas, aunque cuenta con algunas diferencias en sus competencias y en su organización institucional.

El propio estatuto establece que Ceuta es “parte integrante de la Nación española”. Sus habitantes tienen nacionalidad española, participan en las elecciones nacionales, utilizan el euro y se encuentran sujetos a las mismas leyes generales que el resto de los ciudadanos del país. Marruecos, sin embargo, mantiene un reclamo sobre Ceuta y Melilla. El Gobierno marroquí considera que ambas ciudades deberían formar parte de su territorio y sostiene que representan una continuidad del pasado colonial europeo en el norte de África.

España rechaza esa postura. Las autoridades españolas afirman que Ceuta y Melilla forman parte del país desde hace siglos y que no pueden ser consideradas colonias. La disputa aparece periódicamente en la relación entre ambos gobiernos, especialmente cuando se producen crisis diplomáticas o aumentan las llegadas de migrantes.

Por eso, la situación de Ceuta resulta tan particular. Está ubicada en África, limita directamente con Marruecos y recibe una fuerte presión migratoria, pero política, legal y administrativamente pertenece a España.

Su posición geográfica la convirtió en una puerta de entrada hacia territorio español y, por lo tanto, hacia la Unión Europea. Esa combinación entre historia, fronteras y movimientos migratorios explica por qué una ciudad de apenas 83.600 habitantes vuelve a ocupar un lugar central en la atención internacional.