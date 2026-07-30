Habló el presidente de España y pidió "construir soluciones" tras el ingreso masivo de migrantes marroquíes

El presidente español aseguró que el Gobierno moviliza recursos y coordina acciones con Marruecos para controlar la crisis migratoria en Ceuta.

El presidente de España, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que el Ejecutivo trabaja para recuperar la normalidad en Ceuta luego de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario explicó que mantuvo una conversación con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien le transmitió que el Gobierno está concentrado en responder de forma inmediata a la crisis.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", expresó Sánchez. Además, sostuvo que este es "el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación".

Pedro Sánchez dijo que el Gobierno español está trabajando para enviar recursos a Ceuta. X @sanchezcastejon Miles de migrantes intentaron cruzar la frontera Durante la jornada, miles de jóvenes marroquíes llegaron hasta la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y Ceuta, con la intención de ingresar al territorio español. Según constató la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las vallas de protección en un momento en que no había presencia policial en ese sector, mientras efectivos de las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraban del lugar.

En los últimos diez días, entre 1.500 y 2.000 personas, principalmente de Marruecos y Argelia, intentaron ingresar a Ceuta saltando la valla fronteriza o nadando. Durante esos intentos se registraron varias muertes. Solo el miércoles hubo más de 800 intentos de ingreso por vía marítima, aunque la mayoría fue frustrada por embarcaciones de las fuerzas marroquíes.